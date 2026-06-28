En Huila alcanzaron el 100 % de la cobertura con el Programa de Alimentación Escolar

Los estudiantes del departamento del Huila han tenido el PAE asegurado desde el primer día escolar de 2026. Foto: Gobernación del Huila

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Con una cobertura del 100 % en su Programa de Alimentación Escolar (PAE), el departamento del Huila, que dirige el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera se consolida como uno de los más fuertes en el país en materia de inversión integral en educación y una de las entidades territoriales certificadas con mejores resultados en materia de gestión, ejecución, ampliación de cobertura del servicio educativo complementario y adecuada gestión de los recursos.

Los resultados del 2025 dan cuenta de ello. Durante esa vigencia, Huila fortaleció de manera significativa la asignación de recursos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UAPA), adscrita al Ministerio de Educación Nacional, y recibió más de COP 74.344 millones de la Nación. El departamento llegó al primer trimestre de 2026 con una cobertura del 82 %, que corresponde a 94.000 estudiantes, desde el primer día de clases.

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Desde abril de este año y hasta el último día del calendario escolar, el departamento aseguró la cobertura del 100 % de la comunidad educativa con el PAE. Esto corresponde a 114.000 estudiantes atendidos: 25.000 con almuerzos y 89.000 con refrigerios. La cobertura creció en unos 20.000 estudiantes y el programa, además, está garantizado para unos 2.100 alumnos de las comunidades del Consejo Regional Indígena del Huila y Yanacona.

Este logro hace parte también de una apuesta sostenida desde 2024, en el marco del Plan Departamental de Desarrollo, Por Un Huila Grande, en el que también se ha pensado en el fortalecimiento de la calidad nutricional de la alimentación suministrada. Esto, a través del mejoramiento del aporte de proteína ofrecido en los complementos alimentarios, con el propósito de contribuir a la permanencia escolar, al adecuado crecimiento, desarrollo y bienestar de la población estudiantil. ¿La razón? En Huila saben que fortalecer la educación es alimentar el futuro de la región.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.