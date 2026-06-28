Productividad, educación y dignidad rural: la apuesta de Boyacá para fortalecer el campo

Se han invertido más de COP 23.00 millones en la entrega de 800 kitsp productivos a campesinos. Foto: María José Pinto

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En el departamento de Boyacá, los gobiernos regional y Nacional tienen la atención puesta en el fortalecimiento del campo y las condiciones de vida digna para las familias campesinas, actor clave de la cadena de seguridad alimentaria del país. No en vano, una parte importante de la inversión se ha centrado en educación, transformación agroindustrial, formalización de la tierra, conectividad, comercialización y fortalecimiento de la agricultura familiar.

De los proyectos que avanzan en el departamento, se destaca la construcción de la nueva Plaza de Mercado del Norte de Tunja, en la que se invertirán más de COP 29.100 millones y beneficiará a 162 comerciantes, la mayoría mujeres campesinas. Otro proyecto similar se adelanta en Sogamoso, con la futura plaza de mercado de la provincia de Sugamuxi, dentro del Pacto Raíz y Futuro.

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Mientras tanto, en el municipio de Sativanorte se concluyó la construcción de su planta de procesamiento de lácteos, pensada para la producción de queso, yogur, mantequilla y otros derivados lácteos, generando valor agregado para la producción lechera y nuevas oportunidades económicas para cientos de familias. De igual forma, la Gobernación de Boyacá, liderada por el gobernador Carlos Amaya, avanza en iniciativas de apoyo directo a los campesinos.

Una de ellas es la ampliación del Fondo de Incentivo a la Capitalización (FINCA), que impulsa proyectos productivos, agroindustriales y asociativos. Sus recursos serán duplicados, con énfasis en mujeres rurales y jóvenes campesinos. A esto se suman las iniciativas recientemente, como la entrega de 217 títulos de tierra a familias campesinas en el marco de la celebración del Día del Campesino, con apoyo de la Agencia Nacional de Tierras, y otros proyectos que, como señalaron desde la Gobernación de Boyacá, tienen un solo objetivo: resolver los problemas históricos del campo.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.