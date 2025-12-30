En la última semana, fallecieron dos niños ahogados en Rionegro, Santander

Imagen de referencia. Uno de los accidentes ocurrió en un balneario público.

Los ojos están puestos en el municipio de Rionegro, en Santander, donde en los últimos días se ha registrado la muerte de dos menores de edad ahogados en piscinas. El más reciente caso se registró el pasado 28 de diciembre dentro de una piscina privada.

El primer caso se registró el pasado 25 de diciembre en el balneario público El Cristalito, donde una niña de seis años se ahogó. Según indicaron las autoridades, en un descuido, el padre la encontró dentro de la piscina. Las autoridades alcanzaron a trasladarla al Hospital San Antonio de Rionegro, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

“Realizamos el acompañamiento en el balneario, verificamos la falta de la documentación exigida, lo que motivó el cierre del establecimiento. Lamentablemente, la niña ingresó al hospital ya sin signos vitales”, explicó a Caracol Radio la alcaldesa encargada, Silvia Agón.

El caso más reciente se presentó el pasado domingo 28 de diciembre, dentro de una finca privada de la vereda El Cocal, donde un niño de 5 años cayó a una piscina armable. Sobre este caso, la mandataria aseguró que se espera el dictamen de Medicina Legal, así como se hacen los acercamientos con los propietarios del lugar para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, la mandataria señaló que ante lo ocurrido, desde la alcaldía se están realizando inspecciones de control y vigilancia en los balnearios y piscinas del municipio para prevenir nuevas tragedias.

Adicionalmente, hizo un llamado a los padres de menores de edad, en especial para esta temporada decembrina y de vacaciones: “La prevención empieza en casa. Un descuido de segundos puede terminar en una tragedia”.