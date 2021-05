En Meta no cantan victoria, pero se recuperaron el 94% de pacientes de COVID-19

Juan Guillermo Zuluaga dice que, de 983 casos reportados, hay 922 recuperados. Trabajo con Gobierno Nacional y alcaldes, la clave.

Hace dos meses la atención del país estaba puesta en el departamento del Meta y, particularmente, en las alarmantes cifras de contagios que se registraban en la cárcel de su capital, Villavicencio, que derivó en una emergencia social, sanitaria y carcelaria. Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente y, según datos del Instituto Nacional de Salud, el 94 % de los 983 pacientes que a la fecha habían sido reportados con COVID-19 en el Meta ya están recuperados.

El gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga, asegura que las buenas cifras son el resultado del trabajo coordinado con los alcaldes de los municipios y de la estrategia implementada en la cárcel para evitar la propagación del virus. Sin embargo, insiste en que es claro que no se puede bajar la guardia y que las medidas deberán mantenerse para evitar que, en medio de la reactivación de varios sectores económicos vuelvan a dispararse los casos de contagio.

¿Cuáles son las cifras actuales y cuántos casos activos de coronavirus hay?

De los 29 municipios, nosotros teníamos presencia del COVID-19 en nueve. El total de los casos del departamento era 983, de los cuales el 92 % correspondía a la cárcel de Villavicencio. Ahora tenemos 922 personas que se han recuperado y nueve fallecidas, eso significa que solo tendríamos 52 casos activos en el Meta, en nueve municipios. A algunos se les hizo la segunda prueba molecular y dio negativa, y el otro gran grueso del grupo ya pasó más de 30 días, más de dos períodos de incubación.

¿Se le harán más pruebas a ese segundo grupo?

Las entidades locales vamos a seguir insistiéndoles a todas las aseguradoras que a esas personas que ya se recuperaron se les haga la segunda prueba para que sean casos cerrados.

¿Cuál fue la estrategia para lograr este cambio?

Hemos tenido una extraordinaria coordinación con el Gobierno Nacional, particularmente con el Ministerio de Salud, y con los 29 alcaldes hemos hecho un solo trabajo en equipo en todas las medidas y lineamientos. A pesar de que las cifras eran cercanas a 1.000, la mayoría de los casos estaban concentrados en la cárcel de Villavicencio y se establecieron todos los protocolos en medio de las dificultades. Además, más del 90 % de los ciudadanos del Meta acataron las medidas, la gente también tuvo disciplina.

¿Cuáles fueron las medidas que permitieron controlar la crisis en la cárcel de Villavicencio?

Lo que siempre nos reportó el Inpec y la Uspec es que de los tres niveles de aislamiento que establecieron se cumplieron en gran medida dos, el tercero era una carpa medicalizada, que hasta donde tengo entendido no funcionó muy bien. Las características de las personas contagiadas en la cárcel, que en su mayoría era gente joven, seguramente fue una circunstancia que ayudó mucho. La verdad es que hasta la comunidad científica se está preguntando hoy qué pasó en el interior de la cárcel, porque cuando en un sitio como ese hay gente con enfermedades catastróficas -cáncer, sida y tuberculosis- cómo es que la gente se está recuperando. El mismo ministro de Salud le pidió al gerente nacional del COVID-19 que hiciera una investigación profunda para entender el fenómeno que está ocurriendo en el Meta. Acá ya se está empezando a hablar de cuál familia del coronavirus fue la que nos atacó en el departamento, que puede ser menos agresiva que la que está en otros lugares de Colombia.

¿Hacia dónde se encaminaron los esfuerzos después de que estallara la crisis en la cárcel?

Aquí nos han visto microgerenciar en todas las entradas y salidas de cada municipio, los alcaldes haciendo procesos de desinfección, en el Meta hay 20 municipios con cero reportes de COVID-19 y cuando se desató la crisis de la cárcel lo que hicimos fue acelerar la toma de muestras. Salimos a buscar el virus y no esperamos a que el virus nos encontrara a nosotros. De los 52 casos activos que tenemos hoy, solo hay tres hospitalizados, no tenemos en unidad de cuidados intensivos a nadie, y de esos tres hospitalizados solo uno está con confirmación de coronavirus, los otros dos están dentro del protocolo de sospechosos. Hemos insistido mucho en las medidas de precaución, en volvernos cansones con el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. La última semana para el país ha sido muy difícil, aumento de casos de contagio e incremento de fallecidos, pero la última semana y media del Meta ha sido lo contrario: disminución. No es coincidencia, el departamento ha mostrado una recuperación paulatina.

¿Cuál va a ser la hoja de ruta para tratar de mantener las cifras bajas de contagios?

Así como nos alegra esta noticia y estas cifras de recuperados, también nos genera una preocupación, y es que la gente vaya a caer en la irresponsabilidad de que esto hay que celebrarlo, pero esto no se puede celebrar. Esto apenas es una batalla de una guerra larga que tenemos que seguir dando, así que seguiremos muy insistentes en todo lo que hemos hecho, casi que a duplicarlo, porque la gran mayoría de municipios empezamos desde el 1° de junio a hacer procesos de reactivación económica, eso significa más gente en las calles. Hoy tenemos un riesgo latente de que está empezando a salir a recuperar espacios de vida productiva y eso lo combinan con esta buena noticia, y se cae en la irresponsabilidad, lo que podemos es tener un efecto totalmente adverso.

¿Seguirá igual la estrategia de reactivación económica?

No vamos a alterar lo que ya teníamos presupuestado. Ya hemos venido haciendo un proceso gradual con los alcaldes. La economía del departamento, que se fundamenta en temas como el sector agropecuario, que no ha tenido ningún traumatismo, la hemos venido activando y todos los temas relacionados con el comercio se han venido ampliando siguiendo los protocolos.

¿Hacia dónde estarán encaminados los esfuerzos para la recuperación económica?

Acá tenemos unas tasas de desempleo que superan el 20 %, de hecho, la sola capital (Villavicencio) está por encima del promedio nacional en temas de desempleo.

Las afectaciones económicas son muy severas, recuerde que nosotros apenas nos estábamos empezando a reponer un poco de la situación económica derivada del cierre de la vía Bogotá-Villavicencio del año pasado. Los ingresos de los municipios y de la misma Gobernación se han visto duramente afectados, como también el de tantos agricultores, ganaderos y comerciantes. El sector turismo venía despertando y claramente está muy golpeado.Tenemos tres escenarios: la activación de obras públicas del departamento, que son más de 42 y que nos van a permitir generar más de 2.500 empleos. Ya tenemos un plan de acción para el sector comercio y para el de turismo.