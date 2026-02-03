En video: avión de Satena no pudo aterrizar en aeropuerto de Providencia por fuertes vientos

El avión tuvo que regresar al aeropuerto de San Andrés tras la emergencia. Foto: Captura de pantalla

Una emergencia quedó registrada en video en el aeropuerto de Providencia. Un avión de Satena que intentaba aterrizar en el aeropuerto de El Embrujo tuvo que volver a tomar vuelo debido a las dificultades que se presentaban en el lugar, por los fuertes vientos provocados por un frente frío que atraviesa la región.

En el video compartido en redes sociales se ve al avión, que cubría la ruta San Andrés - Providencia, intentando aterrizar, pero los vientos hacen que la aeronave se mueva de un lado al otro, por lo que, a pocos metros de tocar el suelo, el piloto decide volver a tomar vuelo.

Con esta maniobra, el piloto logró recuperar la estabilidad y evitar un choque, pero tras el susto tuvo que retornar a San Andrés, en donde pudo aterrizar con normalidad.

El aeropuerto de El Embrujo es uno de los más desafiantes para los pilotos en el país, debido a que la pista es corta y a que se presenta un fenómeno denominado windshear, que es “un cambio drástico y repentino en la velocidad o dirección del viento, ya sea de forma vertical u horizontal, capaz de alterar drásticamente el rendimiento de una aeronave”, según explica el piloto Alfonso Vázquez, miembro de la sociedad histórica de Pan American Airways.

Frente a lo ocurrido, Satena agregó que en las islas de San Andrés y Providencia se están presentando ráfagas de viento superiores a los 30 nudos, lo que dificulta aún más las condiciones del lugar.

“La aeronave ATR 42 ejecutó una maniobra preventiva de sobrepaso durante la aproximación al aeropuerto El Embrujo, conforme a los procedimientos de seguridad establecidos (...). Satena reitera que este tipo de decisiones responden a la evaluación técnica y a la pericia de la tripulación, priorizando en todo momento la seguridad operacional”, agregó la aerolínea.

Hay alerta en por lo menos 10 departamentos del país por cuenta de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días y dejan más de 23.000 familias damnificadas. El frente frío ha provocado precipitaciones que no son comunes en esta época del año, así como ha sido tan alto el volumen de agua que comunidades enteras han terminado bajo el agua.