Transportadores protestan en frontera con Ecuador por imposición de aranceles

Al mediodía de este martes 3 de noviembre, más de mil transportadores avanzaron hacia el puente fronterizo de Rumichaca como parte de las manifestaciones denominadas “Marcha por la Dignidad Fronteriza”, por la imposición de aranceles que está afectando su economía.

Desde la medianoche del pasado domingo primero de febrero, se comenzaron a aplicar los aranceles del 30 % a la mercancía que transita de lado y lado de la frontera, por lo que los transportadores señalan que se ha dado una afectación directa a su sector, que podría provocar afectaciones al 40 % de sus ingresos.

Sumado a esto, los promotores de las protestas han advertido que los enfrentamientos entre los presidentes de los dos países los cogieron sin previo aviso, por lo que se han encarecido tanto los costos de operación como el flujo de las mercancías de los dos países, en especial luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, determinara que Rumichaca sea el único paso fronterizo habilitado para el transporte terrestre.

Ante esto, los manifestantes han exigido al Gobierno Nacional retomar los diálogos con Ecuador y buscar soluciones negociadas que permitan restaurar la normalidad en el comercio binacional.

Mientras desde la Cancillería, la ministra Rosa Villavicencio propuso una reunión bilateral entre el 27 y 28 de febrero, desde la región la Cámara de Comercio de Pasto indicó que ha adelantado diálogos con gremios del vecino país para buscar salidas, así como apoyaron las movilizaciones de los transportadores.

A las manifestaciones se unieron gremios de Nariño y Carchi, en Ecuador, que bloquearon el paso por el puente de Rumichaca por cerca de tres horas. Las autoridades locales señalaron que la jornada de manifestaciones transcurrió con normalidad.