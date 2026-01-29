En vivo: todas las víctimas del accidente de avión de Satena ya fueron rescatadas

Los primeros en hallar los restos del avión fueron los habitantes de zona rural de La Playa de Belén, en Catatumbo. Foto: EFE - Rastreo de Redes

Una tragedia se registró sobre el mediodía del pasado miércoles 28 de enero en la región del Catatumbo. Un avión que operaba para Satena y que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña se accidentó entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, provocando la muerte de los 13 pasajeros y dos tripulantes que iban en el vuelo.

Aunque en principio no se supo del paradero de la aeronave, habitantes de la vereda Curasica, quienes escucharon el choque del avión y se dieron a su búsqueda, fueron quienes hicieron el hallazgo y confirmaron la muerte de todos sus ocupantes.

A la par, el Ministerio de Transporte, junto a autoridades locales, la Aerovicil y Satena, ha liderado la búsqueda y rescate de los cuerpos que se inició la tarde del miércoles y continúa este jueves 29 de enero.

En la tragedia falleció el representante a la Cámara Diógenes Quintero, así como el candidato a una curul de paz, Carlos Salcedo Salazar, el exconcejal de Ocaña, y el Juan David Pacheco, quien iba junto a su esposa Maira Sánchez Criado.

En la lista también se encuentran María del Carmen Díaz Rodríguez y su esposo Rolando Peñaloza Gualdrón, quien era especialista en neurocirugía del Hospital Emiro Quintero Cañozares.María Álvarez Barbosa, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Acosta Salcedo y Juan Pacheco Mejía, mientras que de la tripulación murieron el Capitán Miguel Vanegas y el Capitán José de la Vega.

Se tiene previsto que en la mañana de este jueves, miembros de la Dirección Técnica de Investigación de la Aerocivil se trasladen al lugar exacto de la tragedia para iniciar el protocolo de investigación.

Junto a esto, el coronel Álvaro Bello de la Aerocivil indicó que ya se logró la recuperación de los grabadores de datos y las cajas negras, fundamentales para el análisis técnico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se desplegaron todas las capacidades de la Fuerza Pública, incluidos aviones y helicópteros, para acompañar el trabajo de las unidades de socorro en el rescate de las víctimas.

Sumado a esto, las autoridades locales señalaron que se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Ocaña, desde donde se coordinan las acciones de rescate y de acompañamiento de las familias de las víctimas.

El coronel Álvaro Alejandro Avis Bello Vega, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aerocivil, señaló a La FM que todos “los cuerpos ya fueron recuperados; estarán sujetos a procesos de identificación. Tenemos hipótesis preliminares, pero no puedo referenciarlas en el momento”.

El rescate comenzó en la noche del miércoles, cuando se trasladaron los seis primeros cuerpos a la sede de Medicina Legal en Cúcuta, donde se espera hacer la recepción de todas las víctimas. Con el balance preliminar, los cuerpos de socorro encargados del proceso indicaron que el traslado se tardaría debido a las dificultades para acceder a la zona donde se registró el accidente.