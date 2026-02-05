En vivo: Córdoba, Antioquia y Nariño entre los departamentos más afectados por las lluvias

Entre los departamentos más afectados está Córdoba, donde por lo menos 22 municipios han registrado emergencias. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las lluvias provocadas por el frente frío que atraviesa la región dejan más de 27.000 familias damnificadas en el país y 256 emergencias en 172 municipios, de acuerdo con cifras de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Lea: Las afectaciones de la caída del puente Mendihuaca: hay riesgo en la economía y el turismo

La mayoría de las emergencias se ha registrado en municipios como Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño, en las que además de inundaciones se ha reportado la pérdida de animales y cultivos, así como graves afectaciones en importantes pasos viales como la caída del puente Morelos entre los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá.

“La UNGRD está desplegada en las regiones más afectadas de manera articulada con Ejército, Policía, Fuerza Aeroespacial, Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja. Justamente los cuerpos técnicos se encuentran en La Guajira, Urabá antioqueño, Magdalena, Córdoba, Cauca y Nariño”, indicó el director de UNGRD, Carlos Carrillo.

Sobre las condiciones climáticas, el Ideam ha advertido que continuarán los fuertes vientos en el norte y nororiente del país, por lo que se podrán presentar afectaciones en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Le puede interesar: Escoltas de gobernador de Córdoba rescataron a motociclista atrapado por inundación

Adicionalmente, la Dirección General Marítima (Dimar) mantiene las alertas por el mar de leva y la persistencia de fuertes vientos que se espera se extiendan hasta el sábado 7 de febrero.

La gobernación de Antioquia ha advertido que hay 10 municipios con afectaciones por las lluvias, de los cuales ocho están en el Urabá, mientras que los otros dos en el Suroeste y Bajo Cauca.

Entre los más afectados está Necoclí, donde, además de la caída de un puente por la reciente crecida del río Mulatos, hay más de 3.000 personas damnificadas por las inundaciones.

“Necesitamos apoyo del gobierno nacional, de la alcaldía municipal, de todas partes que nos colaboren. La vivienda está en el agua; los cultivos están en el agua. Nosotros somos campesinos, necesitamos que nos colaboren. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que los cultivos están bajo el agua. Lo que es plátano, cacao, maracuyá, todo está inundado”, dijo a Blu Radio Idalia Ramos, una de las damnificadas de la vereda Ecuador.

La Dirección General Marítima (Dimar) advirtió que continuarán las condiciones de inestabilidad en la costa Caribe hasta el próximo sábado 7 de febrero, así como se mantienen las alertas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en las Islas Cayos del Norte y todo el suroeste de la cuenca Caribe.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, hizo un llamado al Gobierno Nacional ante las graves repercusiones para el departamento que trae el colapso del puente de Mendihuaca, que los comunica con Magdalena.

La preocupación del mandatario se centra en que el paso vial no solo es un importante punto de tránsito de pasajeros, sino además de servicios de salud, comercio de alimentos y productos, por lo que ha pedido priorizar la rehabilitación del paso.

La gobernación del Chocó indicó que realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades por la creciente de varios ríos por cuenta de las lluvias de los últimos días, entre los que se encuentran afluentes en Acandí, Neca, Guatí, Arquiti y Capurganá, que dejan más de 3.000 personas afectadas.

Preliminarmente, se han contabilizado 518 familias damnificadas en Istmina, 813 en Unguía y 1.958 en Acandí. Sumado a esto, se han reportado afectaciones en los municipios del Medio San Juan y el Litoral de San Juan.

La Superintendencia de Servicios expidió una circular en la que le pide a los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible llevar a cabo acciones preventivas en su infraestructura para evitar nuevas emergencias, ante un nuevo frente frío que afectaría el norte del país.

Las lluvias ya han causado afectaciones en el suministro de energía. Esta semana parte de Montería se quedó sin electricidad por las lluvias, mientras que en Riohacha se vio afectada la subestación eléctrica de la ciudad que también surte a varios municipios aledaños.

Como consecuencia de la situación que atraviesa la capital cordobesa, la Secretaría de Educación anunció la suspensión de las clases, tanto en el casco urbano como en las áreas rurales, donde se cuentan más de 15.000 estudiantes.

“No quiero poner en riesgo a ningún miembro de nuestras comunidades educativas. La prioridad es la vida. Hasta que no tengamos condiciones seguras, no retomaremos actividades académicas presenciales en los sectores comprometidos”, dijo el alcalde Hugo Kerguelén.

La medida se toma para proteger a los menores de edad y estará vigente hasta el viernes, por lo que se espera que el lunes 9 de febrero se restablezcan las clases con normalidad.

Las lluvias de los últimos días y la descarga de agua de la represa del Urrá han aumentado los niveles del río Sinú, lo que ha provocado emergencias en los municipios ribereños, incluida Montería, donde el sendero peatonal, la ciclovía y los espacios públicos aledaños al río se han visto afectados.

A esto se suma la inundación de corregimientos como Guasimal y Las Palomas, donde todas las viviendas se inundaron, a lo que se suman las dificultades en la movilidad en la vía que comunica a La Apartada con Montelíbano, por cuenta de la creciente del río San Jorge.

Por ello, se habilitaron cinco albergues en el casco urbano, en los que se ha recibido a más de 700 personas, así como desde la alcaldía se ha indicado que se continúa con la asistencia a los damnificados en zonas rurales con lanchas.

En el gráfico, los puntos amarillos muestran hasta dónde normalmente podría llegar el río en una creciente extrema, calculada para un evento de 100 años.



Lo realmente grave es lo que muestran los puntos rojos: están por fuera de esa zona, lo que significa que el desbordamiento… pic.twitter.com/WXRLljKrtQ — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) February 4, 2026

Desde la alcaldía se solicitó el apoyo del Gobierno nacional para asistir a las personas afectadas. Al respecto, el alcalde Hugo Kerguelén señaló: “Hoy Montería necesita todas las capacidades del Gobierno Nacional. Estamos enfrentando una situación crítica y requerimos más lanchas, botes pequeños y apoyo humanitario para garantizar evacuaciones oportunas y el abastecimiento de alimentos en las zonas afectadas”.