En vivo: frente frío deja 172 municipios afectados y 27.011 familias damnificadas

Un trabajador limpia un sector de la avenida Santander inundado por el mar en Cartagena. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

En los últimos días se han dado intensas lluvias que no suelen ser comunes en esta época del año y que han provocado graves emergencias en por lo menos 10 departamentos del país. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta este miércoles 4 de febrero se han registrado 256 eventos en 172 municipios, que dejan más de 27.000 familias afectadas.

Entre los departamentos más afectados están Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño, donde se han registrado movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, que no solo han acabado con viviendas, sino además con cultivos, ganado y animales de granjas.

Entre los casos más preocupantes está la situación de Córdoba, donde se presentaron graves inundaciones en municipios como Canalete. Además, la represa de Urrá advirtió que llegó a su máxima cota, por lo que ha estado haciendo descargas al río Sinú. Esto ha provocado mayores presiones para los municipios río abajo que ya presentaban emergencias.

“La UNGRD convocó el Comité Nacional Extraordinario para el Manejo de Desastres, con el propósito de analizar la situación asociada a la operación de la Central Hidroeléctrica Urrá I y la Alerta Roja Operativa en el embalse, así como las medidas de preparación de las entidades del SNGRD”, indicó la entidad que además aseguró que se habilitarán albergues para los damnificados, lanchas y vehículos.

En casos como el de Cauca y los departamentos del Caribe, las lluvias han provocado derrumbes y el colapso de puentes por corredores de interés nacional como la vía Panamericana y la troncal del Caribe, mientras en Antioquia las emergencias en el Urabá dejan una persona muerta en Necoclí, donde además el pasado miércoles la comunidad rescató a un niño que duró más de 13 horas colgando de un árbol en medio de las inundaciones.

Aunque no se han presentado afectaciones en el sur del Atlántico, los municipios han advertido que los niveles del Canal del Dique y el río Magdalena han aumentado hasta cinco metros.

“La preocupación sigue latente: que no se hagan las obras a tiempo y que el Estado no le ponga tantas trabas al proyecto del canal del Dique, que protege la vida de más de 1.5 millones de personas del norte de Bolívar, sur del Atlántico, Sucre y otras zonas, incluyendo Cartagena, que a veces se ve afectada en la bahía por estos temas”, dijo a El Heraldo Uriel Ávila, líder de la región.

Además de un consolidado de 172 municipios afectados y más de 27.011 familias damnificadas, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres advirtió que ha entregado 7.400 kits humanitarios de los 13.000 asignados a Córdoba, así como llegarán alrededor de 5.000 kits de asistencia humanitaria a municipios afectados en el Pacífico.

“De igual forma, se asignó un puente militar para restablecer la conectividad vial entre los departamentos de Magdalena y La Guajira. En Casanare, ya se han entregado 2.000 kits humanitarios, y se activaron 5.800 kits adicionales para Córdoba, Casanare y Putumayo”, añadió la entidad.

Las autoridades en Santa Marta confirmaron que en la noche del pasado martes 3 de febrero se logró remolcar el buque, cargado de combustible, que había encallado en la playa de Los Cocos y que ponía en riesgo ambiental el sector.

El operativo fue realizado por la Dimar y la Capitanía de Puerto de Santa Marta, que sobre las 9:00 p.m. lograron poner a flote la embarcación y horas más tarde llevarla a un lugar seguro para seguir su recorrido.