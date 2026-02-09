En vivo: lluvias dejan más de 69.000 familias afectadas en 104 municipios

Entre los municipios más afectados está Lebrija, en Santander, donde falleció un adulto mayor tras un deslizamiento. Foto: UNGRD

La cifra de afectados por las lluvias sigue creciendo en el país. De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en los últimos días se han registrado 131 emergencias que dejan más de 69.000 familias damnificadas en 104 municipios de 16 departamentos.

A las emergencias que se registraron por el frente frío, especialmente en Córdoba, Antioquia y Cauca, se les suman las que este fin de semana se dieron en Santander, donde una creciente súbita del río Lebrija afectó al municipio homónimo, en el que falleció un adulto mayor y al menos 60 familias resultaron damnificadas.

En Nariño, la emergencia sigue en Iscuandé, donde gran parte de la población quedó completamente inundada, mientras en Cauca, Tolima y Huila las lluvias han provocado derrumbes y afectaciones en pasos viales.

En la costa Caribe y San Andrés se mantienen alerta por la llegada de un nuevo frente frío desde el golfo de México que podría volver a causar emergencias en la zona insular esta semana.

La gobernación de Huila señaló que mantiene el monitoreo en diferentes corredores y municipios del departamento por las afectaciones que se siguen presentando por las lluvias.

El más reciente balance indica que en 10 municipios se han registrado emergencias. Entre estos se destacan las graves afectaciones viales en el sur del departamento. Por ejemplo, sobre la ruta 45 se registran intermitencias y pasos a un solo carril por deslizamientos.

La gobernación de Antioquia señaló que en el departamento hay 9.136 familias damnificadas, por lo que, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y el Dagran, se continúan llevando kits de aseo y colchonetas a las zonas rurales más apartadas, como el corregimiento de Siete Vueltas en San Juan de Urabá, que ha quedado incomunicado por la caída de puentes y zonas anegadas.

“Al día de hoy, gracias al acompañamiento de la Fuerza Pública, los cuerpos operativos de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, hemos entregado más de 8.768 ayudas humanitarias y hemos entrado e ingresado vía aérea, fluvial y terrestre a estos territorios. Tenemos 9.160 familias damnificadas y es por ello que depende de la articulación de las instituciones llegar a cada uno de los rincones de nuestro departamento”, dijo el director del Dagran (e), Daniel Galeano.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó el apoyo entre los departamentos de la atención humanitaria, pero además hizo un llamado a establecer acciones a mediano plazo para prevenir nuevas emergencias, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Es importante que no solo atendamos esta emergencia por la situación tan fuerte a la que se están enfrentando tantas familias, sino que también se puedan advertir temas que son previsibles para las condiciones climáticas de mitad de año y lo que le sigue”, indicó a Noticias RCN la funcionaria.

La alcaldía de Montería extendió la suspensión de las clases debido a la emergencia que atraviesa la ciudad por la creciente del río Sinú y otros afluentes hasta este lunes 9 de febrero.

"La decisión se adopta priorizando la vida, la integridad y el bienestar de estudiantes, docentes, directivos docentes y familias, teniendo en cuenta las condiciones actuales del territorio y las dificultades de movilidad y acceso que enfrentan varias comunidades", indicó la administración.