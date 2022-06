Encontraron a 180 venezolanos indocumentados en vía Cúcuta-Bucaramanga

200 ciudadanos venezolanos se movilizaban en 4 vehículos por la vía Cúcuta-Bucaramanga. Foto: Cortesía

Encontraron a 180 venezolanos indocumentados entre los kilómetros 15 y 18 de la vía Cúcuta-Bucaramanga en medio de un operativo realizado por Migración Colombia. En total se movilizaban 200 personas en cuatro vehículos, de los cuales 20 de ellos tenía sus documentos en regla. En su mayoría, eran personas que viajaban con menores de edad y adultos mayores.

El operativo se hizo en conjunto con la Policía Nacional, el Ejército, y las alcaldías de Bucaramanga y Floridablanca cuyo propósito es la identificación de redes de tráfico de migrantes.

“Hicimos la verificación a los cuatro buses de diferentes empresas y todos con transporte ilegal de migrantes. Se transportaban 200 venezolanos y de estos 180 no tenían documentos. Se realizó este operativo para identificar los mecanismos que utilizan las bandas para traer a migrantes irregulares que no tienen documentos”, declaró Cristián Montezuma, enlace de la Gobernación de Santander con el Grupo Especial Migratorio.

La alcaldía de Floridablanca también se pronunció al respecto y dijo que el gran operativo migratorio metropolitano tenía como propósito “desmantelar las redes de tráfico de migrantes, que transportan de manera clandestina a extranjeros hasta ciudades como Floridablanca y otros destinos”. Por ello, se pretende inscribir a los ciudadanos venezolanos en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes.

#AEstaHora ⚠️ Entre los kilómetros 15 y 18 de la vía a Cúcuta, se despliega un gran Operativo Migratorio Metropolitano, para desmantelar las redes de tráfico de migrantes, que transportan de manera clandestina a extranjeros hasta ciudades como #Floridablanca y otros destinos. pic.twitter.com/FBdswL8EIv — Alcaldía de Floridablanca (@Alcaldiafblanca) June 24, 2022

Le puede interesar: ¿Por qué Juan Camilo Restrepo fue nombrado alcalde ad hoc de Cúcuta?

Las empresas dueñas de los buses eran Expreso Bolivariano, Copetran y Omega, contra quienes se abrirá investigaciones. “A los migrantes no los vamos a revictimizar porque ellos están siendo víctimas de un flagelo y queremos velar por su seguridad”, señaló el funcionario Montezuma, quien no descarta la idea de que hubiera más de 4 vehículos transportando a los indocumentados que las autoridades no pudieron identificar.

Cabe recordar que, según las autoridades, este año se han judicializado a 69 personas por tráfico ilegal de migrantes en el departamento de Santander.