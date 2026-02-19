Encontraron el cuerpo del veterinario que desapareció tras caer a caño en Canalete, Córdoba

Defensa Civil, bomberos y Armada Nacional buscan la veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo. Foto: Archivo Particular

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo, quien el pasado sábado 14 de febrero desapareció luego de ser arrastrado por la corriente de un canal, mientras intentaba cruzarlo a caballo.

Tras cuatro días de búsqueda, en los que más de 40 miembros de la Defensa Civil, Bomberos, Policía y Ejército coordinaron la búsqueda, el veterinario sucreño fue finalmente encontrado en cercanías de la vereda Costa Rica de Montería, a 12 kilómetros del casco urbano.

“Hoy Montería amanece de luto. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luis Eduardo Rivero Oviedo, médico veterinario, primer fallecido en nuestra ciudad en medio de esta emergencia por inundaciones. A su familia y seres queridos les envío, en nombre de todos los monterianos, un abrazo solidario y nuestras oraciones. Compartimos su dolor”, indicó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que: “lamentamos profundamente el fallecimiento de Luis Eduardo Rivero y extendemos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos”.

La desaparición del veterinario se registró sobre las 11:30 a.m. del pasado sábado 14 de febrero, cuando Rivero se movilizaba en un caballo por cercanías de la finca El Caucho. Según testigos, al intentar pasar por un canal con aguas crecidas, la fuerza de la corriente se lo llevó.

¿Quién es el veterinario que murió?

Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, es oriundo de Sincelejo, donde vivía en el barrio Las Margaritas. Además, tiene dos hijas (una de tres años y otra de meses) y era reconocido por sus allegados por su don de servicio y labor social. Se encontraba en Córdoba ayudando a los animales afectados por las inundaciones.