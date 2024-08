Encontraron muerta a Yeni Ariza, la mamá de “Los Patojos”, ¿qué se sabe?

Yenny Judit Ariza fue encontrada muerta en su casa. Foto: Archivo Particular

Dentro de una finca en la vereda Arciniegas del municipio de Jesús María, en Santander, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Yeni Ariza, la mamá de los influenciadores conocidos como “Los Patojos”, quienes lograron popularidad durante pandemia.

La noticia la dio a conocer el pasado lunes 26 de agosto uno de sus hijos en el perfil de “Don Gildardo y familia”, quien en un video mostró a la familia en la vivienda. “Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto. Ayer (domingo) estábamos grabando lo más de bien”, indicó el joven.

De acuerdo con la Policía de Santander, la mujer fue encontrada sin vida dentro de la vivienda por el padre. Por su parte, el reporte policial indica que el hombre dio aviso a las autoridades, por lo que al lugar llegó una patrulla del cuadrante, que pidieron apoyo a la Policía Judicial. “Se encuentra un cuaderno en el cual la persona fallecida informa que va a cometer este hecho y se despide y solicita excusas”, añadieron las autoridades.

Ante lo ocurrido, la familia de Yeni Ariza pidió a las autoridades investigar el caso y aclarar lo ocurrido. “Qué golpe tan duro, ella estaba lo más de contenta, no sé qué pasó. La mataron, no sé qué pasó, se me derrumbó todo. A ella le hicieron algo”, manifestaron los creadores de contenido en un video.

“Los Patojos” se dieron a conocer durante pandemia, cuando comenzaron a crear contenido relacionado con la vida del campo y las actividades que realizaban a diario. De igual forma realizaban videos de humor, con los que lograron alcanzar más de 800 mil seguidores en Facebook, alrededor de 80.000 en Youtube y más de 24.000 en Instragram.

Señales de prevención de suicidios

▪️ Hablar de querer morirse

▪️ Buscar una manera de matarse

▪️ Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

▪️ Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

▪️ Hablar de ser una carga para otras personas

▪️ Aumentar el uso del alcohol o las drogas

▪️ Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

▪️ Dormir muy poco o demasiado

▪️ Aislarse o sentirse aislado

▪️ Exhibir ira o hablar de vengarse

▪️ Exhibir extremos de temperamento

Si identifica señales en una persona, ¿qué debe hacer?

▪️ No deje sola a esa persona

▪️ Quite las armas de fuego, el alcohol, las drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio

▪️ Llame a una línea de atención de estos casos

▪️ Lleve a la persona a una sala de emergencia o pida ayuda de un profesional médico o de salud mental

Algunas líneas de atención en Colombia

▪️ Bogotá: Línea 106

Línea psicoativa: 018000112439

Línea SISVECOS (1) 3649090 Extensión: 9072

▪️ Cali y Boyacá: Línea 106

▪️ Barranquilla: 339 99 99

▪️ Medellín: 444 44 48

▪️ Antioquia: 4407649

Línea 123 Social

Línea 123 Mujer

▪️ Meta: 3125751135

▪️ Amazonas: 3125826717

▪️ Atlántico: 3309000 Extensión: 5131 (5) 3308100 - (5) 3308101

Línea de la Ternura (5) 3443645

▪️ Barranquilla: Línea de la vida (5) 3399999

Línea de salud 3793333

▪️ Arauca: Línea 125 de Atención a Urgencias y Emergencias en Salud

En este enlace puede encontrar otros números de líneas de atención.