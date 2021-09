Enrique Vives fue trasladado a clínica psiquiátrica y desobedece orden de la jueza

En el accidente del pasado lunes 13 de septiembre murieron seis personas y un menor de edad quedó herido tras ser atropelladas por Enrique Vives Caballero. Desde lo ocurrido Vives quedó en poder de las autoridades que le hicieron pruebas de embriaguez y determinaron que tenía segundo grado de alcoholemia.

Su captura fue legalizada, pero aún no se le imputan los cargos pese a que la audiencia inició el martes 14 y continuó el miércoles 15 de septiembre. Este proceso no se ha podido realizar porque Medicina Legal asegura que no tienen a un médico que determine el estado de salud de Enrique Vives.

En la sesión virtual de la audiencia, en la noche del miércoles, la juez Primera Penal Municipal de Santa Marta, Olmis Cotes, anunció que el despacho se trasladaría a las 9 de la mañana de este jueves para evaluar en persona el estado de salud físico y mental de Enrique Vives Caballero.

Sin embargo, el abogado de Vives, Alex Fernández Harding, dijo que posiblemente no lo iba a encontrar en el centro asistencial en el que estaba, Perfect Body. La razón era que Vives iría a una clínica psiquiátrica para que allí lo revisaran.

Fernández solicitó dicho traslado para el indiciado, pero la jueza se opuso a esta medida y dijo que no estaba autorizada. “Doctor Otto Rincón, de inmediato un oficio dirigido a la clínica Perfect Body con el fin de que el señor Enrique Rafael Vives Caballero permanezca en la clínica hasta que el despacho se traslade y se tome una decisión al respecto”, dijo la jueza en la audiencia.

Pese a la directriz de la jueza, en la noche del miércoles Enrique Vives Caballero fue trasladado en una ambulancia a la clínica psiquiátrica que está ubicada en la calle 26 con carrera 4, zona céntrica de la capital del Magdalena, según información local. El trayecto fue custodiado por la Policía Nacional.

Tras el traslado no autorizado se conoció también que luego de ser capturado, Enrique Vives fue llevado por la Policía Nacional a la clínica Perfect Body sin el supuesto conocimiento de la Fiscalía General de Nación. Por esto la jueza Cotes le pidió explicaciones al ente acusador.

“Fiscal queremos una explicación, porque desde ese traslado es que se han vendido presentado todos estos contratiempos para llevar a cabo las audiencias”, solicitó la jueza. Y la respuesta del fiscal fue que “no tenía ningún conocimiento del traslado de señor Vives a la clínica Perfect Body”.

Este jueves continúa la audiencia de imputación de cargos y se le pidió a Medicina Legal que evalúe a Vives y realice el informe correspondiente de su estado de salud para sea judicializado.

El traslado de Vives al psiquiátrico ha sido vista por los familiares de las víctimas como una forma de dilatar el proceso judicial. Por eso, anunciaron un plantón en la mañana de este jueves 16 de septiembre para exigir rigurosidad y justicia a los entes judiciales.