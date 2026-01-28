Logo El Espectador
Colombia
Enviaron helicóptero a zona en la que se desapareció aeronave en Norte de Santander

Satena se pronunció sobre lo ocurrido. En el jet iban el congresista Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo Salazar.

Redacción Colombia
28 de enero de 2026 - 08:15 p. m.
Imagen de referencia. En la aeronave desaparecida iban 13 pasajeros y dos tripulantes.
Foto: Getty Images - Boarding1Now
Unidades de socorro se desplazan en helicóptero sobre la zona en la que se perdió comunicación con la aeronave Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, que opera para Satena, y que desapareció cubriendo la ruta Cúcuta - Ocaña, sobre el mediodía de este miércoles 28 de enero.

Pronunciamiento de Satena

Sobre el incidente, Satena indicó que la aeronave “despegó sobre las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m., pero reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m.” cuando sobrevolaba sobre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.

Sumado a esto, Satena señaló que “han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”

Por su parte, las autoridades locales, Aerocivil y el Ministerio de Transporte indicaron que se activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones de búsqueda de la aeronave.

De igual forma, las unidades de socorro señalaron que enviaron un helicóptero a la zona en la que se tuvo la última comunicación, así como se organiza un equipo terrestre que intentará entrar a esta zona del Catatumbo.

Pasajeros de la aeronave desaparecida

Dentro de los pasajeros del jet se ha confirmado que iba el representante a la cámara Diógenes Quintero, así como el candidato a la curul de Paz Carlos Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco. En la lista también están dos mujeres y un médico de la región.

Por Redacción Colombia

