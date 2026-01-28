Enviaron helicóptero a zona en la que se desapareció aeronave en Norte de Santander

Imagen de referencia. En la aeronave desaparecida iban 13 pasajeros y dos tripulantes. Foto: Getty Images - Boarding1Now

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Unidades de socorro se desplazan en helicóptero sobre la zona en la que se perdió comunicación con la aeronave Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, que opera para Satena, y que desapareció cubriendo la ruta Cúcuta - Ocaña, sobre el mediodía de este miércoles 28 de enero.

Lea: Desapareció avioneta de Satena en la que iban 19 personas, en Norte de Santander

Sobre el incidente, Satena indicó que la aeronave “despegó sobre las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m., pero reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m.” cuando sobrevolaba sobre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.

Sumado a esto, Satena señaló que “han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”

Comunicado oficial. pic.twitter.com/x6i1RXb4qv — SATENA la aerolínea de los Colombianos 🇨🇴 (@AerolineaSatena) January 28, 2026

Por su parte, las autoridades locales, Aerocivil y el Ministerio de Transporte indicaron que se activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones de búsqueda de la aeronave.

Le puede interesar: Estas son las vías por las que no podrán circular motos en Bucaramanga; revise horarios

De igual forma, las unidades de socorro señalaron que enviaron un helicóptero a la zona en la que se tuvo la última comunicación, así como se organiza un equipo terrestre que intentará entrar a esta zona del Catatumbo.

Dentro de los pasajeros del jet se ha confirmado que iba el representante a la cámara Diógenes Quintero, así como el candidato a la curul de Paz Carlos Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco. En la lista también están dos mujeres y un médico de la región.