Estamos tirándonos la responsabilidad: Aguilar sobre El Carrasco

En medio del debate de control político que se desarrolló el 24 de agosto, en miras de una solución para las basuras de Santander después del cierre del relleno sanitario El Carrasco, el gobernador Mauricio Aguilar afirmó que aún no se llega a una solución definitiva.

“En nombre de los santandereanos de los 16 municipios se está elevando que se reconsidere la medida de cerrar El Carrasco, para que se evalúe estos estudios que se presentaron para poder disponer en ese relleno sanitario”, sostuvo Aguilar. En anteriores ocasiones, la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB, le presentó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, un estudio para que puedan disponer de 733.000 metros cúbicos para botar las basuras.

También puede leer: El cierre del relleno sanitario El Carrasco seguirá esperando

La ANLA es la única autoridad que puede dar el permiso para que El Carrasco funcione nuevamente como sitio de disposición final de las basuras de los 16 municipios de Santander, que normalmente venía usando este lugar. En la decisión del juez 15 administrativo de Bucaramanga quedó claro que el lugar estaría cerrado desde el 13 de agosto, a menos de que la ANLA dijera lo contrario.

Sin embargo, esta no es la única solicitud que le hizo el gobernador, principalmente, al Ministerio de Ambiente: “Asumamos un compromiso y una responsabilidad. Está el Ministerio, que con el profundo respeto, le pido entonces trasladar las competencias a la CDMB, pero no nos dilatamos más porque aquí nos estamos lavando las manos y tirándonos las responsabilidad los unos a los otros y no hay una solución definitiva”.

También puede leer: ¿Cuánto costaría enviar las basuras de Santander a otros departamentos?

Desde 2014 la ANLA es la encargada de ejercer control y vigilancia en el relleno sanitario ubicado en Bucaramanga. Antes era Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB. Por esto, el gobernador y los representantes a la cámara que citaron el debate, Ciro Fernández y Edwin Ballesteros le solicitaron al viceministro de ambiente, quien estuvo presente en el encuentro, que sea la CDMB la que ejerza nuevamente la función de control sobre El Carrasco.

“Quedamos otra vez en el limbo, quedamos en una situación cada día más precaria que prácticamente conllevaría a una emergencia sanitaria en Santander, específicamente en el área metropolitana”, sostuvo el mandatario.