Este fin de semana 70.000 usuarios se quedarán sin agua en Bucaramanga: barrios afectados

Imagen de referencia. Usuarios de Bucaramanga quedarán sin agua durante 46 horas este fin de semana por mantenimiento en el acueducto. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga programó una suspensión del suministro de agua que empezó este viernes 20 de marzo a las 10:00 p.m. y se extenderá hasta el domingo 22 de marzo a las 8:00 p.m., para un total de 46 horas sin servicio. La medida afectará a unos 70.000 usuarios de viviendas como establecimientos comerciales de cerca de 150 barrios.

Lea: Inundaciones en Cundinamarca no están ligadas al río Bogotá, pero evidencian otras fallas

La razón del corte son las actividades de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia-Morro, ubicado en la planta de tratamiento Bosconia. La suspensión cubre el cuadrante comprendido entre la carrera 22 y la escarpa occidental, y entre la calle 45 y la escarpa norte, así como las comunas 1 y 2 (Norte y Nororiente) y el sector de Real de Minas y sus alrededores.

Barrios que se quedarán sin agua

La empresa que presta el servicio señaló que los cortes se harán en:

Distrito Estadio: Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y Zona escarpa.

Distrito Regadero: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa, Altos del Progreso, San Valentín.

Distrito Colorados: Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo y las Pilas Públicas La Fortuna, Rosal Norte, El Nogal y Altos de Marvilli.

Lea: El mundial que ya ganó Colombia, el de Aparte y encierro de ganado

Distrito Bienestar: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte, Tejar Norte.

Distrito Ferrovías: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Villas de San Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa Alegría II, Olas Bajas, Villa Alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza, Las Hamacas.

Distrito Betanía: Bavaria, San Ignacio Real, Betania.

Distrito Centro: Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, La Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Bucaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e instalaciones de Medicina Legal.

Distrito Puerta del Sol y la Iglesia: Ciudadela Real de Minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los Canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monteredondo, Bucaramanga, San Gerardo I, Brisas del Mutis, Manzanares, Metrópolis I, Balconcitos, San Gerardo II, Punta Estrella, Conalvivienda, Centauros, Colombia, Bucaramanga, La Gran Ladera, El Angelino.

Puntos de suministro de agua

Para no generar mayores traumatismos, la empresa activó un plan de contingencia que incluye carrotanques en puntos estratégicos de la zona norte y en los sectores de Colorados y El Pablón. Además, se habilitarán dos hidrantes para el suministro de agua, uno en la calle 9 con carrera 25, frente al Colegio Santander, y otro en la carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas.

La Planta Morrorrico, ubicada en la bahía del Parque del Agua sobre la vía a Cúcuta, estará disponible para el abastecimiento de agua para personas y establecimientos que cuenten con vehículos para transportar el agua.

Adicionalmente, la empresa pidió a los usuarios recoger agua con anticipación y hacer uso racional del agua almacenada.