Inundaciones en Cundinamarca no están ligadas al río Bogotá, pero evidencian otras fallas

En el sector Colibrí, un árbol cayó sobre un vehículo y dejó daños materiales. De acuerdo con las autoridades de atención de emergencias, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Mientras continúa la atención humanitaria en Facatativá y otros municipios de Cundinamarca y el país, la Corporación Autónoma Regional (CAR) estudia las causas de las inundaciones registradas que afectan a más de 3.000 personas en este municipio. La autoridad ambiental aseguró que las emergencias por inundaciones registradas están asociadas a la intensificación de las lluvias y no guardan relación con el río Bogotá ni con sus afluentes.

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El panorama, no obstante, causa alertas. Según dijo Carlos Carrillo, director de la UNGRD, en el 2026, se han registrado 490 eventos por lluvias en todo el país, lo que ha dejado 135.000 familias afectadas. En medio de este panorama se pronostican más lluvias en los próximos meses.

¿Qué pasa en Cundinamarca?

Manuel González Malagón, director encargado de la CAR, explicó que la situación responde a los más recientes pronósticos del IDEAM, que advierten incrementos en los niveles de lluvia de hasta un 20 % durante lo que resta de marzo y cerca de un 50 % en abril y mayo en regiones como la Andina.

Frente a este panorama, la Corporación indicó que ha desplegado equipos técnicos, brigadistas y maquinaria pesada en los puntos priorizados por las autoridades de gestión del riesgo a nivel municipal y departamental, además de participar en consejos, comités y otras instancias de coordinación como organismo de apoyo.

Desplegamos maquinaria, brigadas y equipos técnicos en zonas críticas por época de lluvias en el territorio.



Según pronósticos, las lluvias podrían aumentar hasta un 50% en los próximos meses, lo que exige mayor prevención, por eso nuestro llamado es a que se active los planes… pic.twitter.com/9XHfqRxuEt — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) March 20, 2026

En el caso específico de Facatativá, donde cerca de 15 barrios y 10 veredas han resultado afectados por inundaciones recientes, la entidad enfatizó que estos eventos “no están relacionados con el río Bogotá ni alguna de sus fuentes tributarias”, sino que, por el contrario, evidencian el comportamiento controlado del afluente gracias a las obras de adecuación hidráulica ejecutadas en la cuenca media.

En la misma línea, la administración del municipio afectado indicó que en un solo día cayó el agua que llueve en meses, situación que produjo el desbordamiento de las quebradas Mancilla y San Rafael, que alimentan el río Botello, el cual atraviesa Facatativá.

Si bien la CAR enfatizó en que las obras adelantadas en la cuenca media del río Bogotá demuestran resultados y los caudales se encuentran estables, lo ocurrido en Cundinamarca revela fallas estructurales que persisten en los municipios.

Según detalló la administración de Facatativá, la quebrada San Rafael fue una de las más críticas: su desbordamiento afectó sectores como Villa Miguel y San Rafael, lo que demuestra que el foco también debe estar en las quebradas.

En este contexto, la autoridad ambiental hizo un llamado a los alcaldes de los 104 municipios bajo su jurisdicción para que implementen y refuercen sus planes de gestión del riesgo, ante el inminente aumento de las lluvias.

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