Colombia
Medellín

Bus cayó a un abismo en Santa Elena, zona rural de Medellín: hay 12 heridos

El accidente ocurrió en el kilómetro 3 del corredor vial, en jurisdicción rural de Medellín. El balance preliminar no reportó personas fallecidas.

Redacción Colombia
22 de diciembre de 2025 - 06:25 p. m.
Organismos de socorro atienden la emergencia en el sector Los Columpios, donde el bus cayó a un abismo de cerca de 20 metros.
Foto: Fico Gutiérrez
Un accidente de tránsito se registró en la vía Medellín-Santa Elena, a la altura del kilómetro 3, sector Los Columpios, en la mañana de este lunes 22 de diciembre. El hecho dejó 12 personas lesionadas tras la caída de un bus por un abismo y el volcamiento de un camión.

Según la información preliminar, el bus descendía por una curva cuando perdió el control y cayó al barranco, y delante iba el camión, el cual terminó volcado sobre la vía. Ambos conductores resultaron lesionados tras el impacto.

El vehículo de transporte público había salido desde Rionegro y se dirigía a Medellín con 25 pasajeros a bordo. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín no se registran personas fallecidas y los lesionados reciben atención médica.

“Un bus que recorría la ruta Rionegro-Medellín se precipita frente a una casa... afectando a una persona que estaba en la vivienda y ocasionando daños estructurales y 25 personas que viajaban en el bus, de las cuales 12 heridos. Seis debieron ser trasladados a centros asistenciales”, manifestó Carlos Quintero, director del Dagrd de Medellín.

Cámaras de seguridad registraron el momento del accidente. En las imágenes se observa cómo el camión tomó una curva, mientras que el bus que venía detrás, no logra tomarla y se precipita al abismo. Testigos que se encontraban en el sector intentaron auxiliar a los pasajeros.

Y el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, informó que de acuerdo a unas verificaciones iniciales, el accidente pudo ocasionarse por fallas en el sistema de frenos del bus. Además, confirmó que un pony iba dentro del camión que se volcó, y que no presentaba ninguna novedad, pero sería trasladado a un centro de atención veterinaria.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la emergencia es atendida por las autoridades locales y la Secretaría de Salud también activó los protocolos de atención para las personas heridas.

Además, de forma preventiva la vía fue cerrada mientras realizaban el retiro de los vehículos, principalmente del que quedó volcado en la mitad de la vía y garantizaban el traslado seguro de los heridos. Pero ya fue habilitada la vía con control de Pare y Siga en el kilómetro 3+200, sector fábrica de arepas.

Sin embargo, las autoridades recomendaron vías alternas para llegar al corregimiento como la variante Palmas y luego acceder por las veredas Pantanillo o Perico.

Por Redacción Colombia

