Esto ya sale de las competencias de los alcaldes: Cárdenas sobre El Carrasco

A pesar del debate que se realizó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes por más de cuatro horas, aún no hay soluciones para esta situación.

Este martes 24 de agosto se llevó a cabo el debate de control político para abordar la situación de las basuras de Santander tras el cierre del relleno sanitario El Carrasco, que recibe el 65% de las basuras de este departamento. La reunión fue citada por los representantes a la cámara, Edwin Ballesteros y Ciro Fernández.

Con el fin de encontrar una solución a la problemática que afecta a los habitantes, principalmente del área metropolitana de Bucaramanga, se reunieron el Viceministro de ambiente, Francisco Cruz, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Aguachica, la superintendente nacional de servicios públicos y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar quien estuvo ausente en gran parte del debate.

En la primera parte de este encuentro, los representantes Ballesteros y Fernández explicaron la situación de este relleno sanitario, que aunque por orden judicial debe estar cerrado desde el 13 de agosto, las basuras de algunos municipios se siguen disponiendo allí, incumpliendo la medida.

“Técnicamente se dice que las celdas tienen la capacidad para 30 meses, es decir para dos años y medio más. Además de eso hay un proyecto dentro del mismo relleno, donde existe la posibilidad de una tercera cárcava, que nos ayudaría a darle solución a las basuras del área metropolitana y de los otros municipios por alrededor de 15 a 20 años más”, explicó Ciro Fernández.

Según los citantes al debate, la solución es seguir disponiendo las basuras de Santander en El Carrasco. Cabe resaltar que con la decisión del cierre, la mayoría de las alcaldías indicaron que llevarían los desechos al Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas, en Aguachica, Cesar. Sin embargo, tanto la población como el alcalde Robinson Manosalva Saldaña, se opusieron.

El mandatario cesarense sostuvo en medio del debate que “Como alcalde nunca fui tenido en cuenta para esta decisión. Rompieron la barrera de la primera autoridad. El relleno en tres meses colapsaría. Aquí no hubo un interés de salubridad, aquí hubo un interés económico por una multinacional que le faltó el respeto al concejo de Aguachica y al alcalde”. El relleno sanitario de este municipio es propiedad de la empresa Veolia y recibe basuras de municipios de Bolívar y Norte de Santander.

En respuesta a la declaración del alcalde de Aguachica, el director de la Política Sectorial, Hugo Bahamón, en representación del viceministro de vivienda sostuvo que “toda evidencia que tenemos a nuestro alcance es que el relleno sanitario el Parque de las Bateas no tiene ningún inconveniente en recibir de manera transitoria, durante tres meses los residuos que se dispondría de los 16 municipios”.

Sin embargo, el representante a la cámara, Edwin Ballesteros, recalcó que “Aguachica no es el problema. El problema es cómo llegamos a la solución en Bucaramanga, en Santander”. Por lo que coincidieron con Fernández y el gobernador Mauricio Aguilar en que se le devuelva la competencia de El Carrasco a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, y que ya no sea la ANLA, que por cierto es la única que puede reversar la decisión de cerrar el relleno sanitario.

“Esta autoridad considera que las condiciones por las cuales se emitió el fallo del 2009 y de 2011 son diferentes. Hemos estado de manera permanente en el relleno, hemos emitido múltiples decisiones para efectos de lo que es hoy el relleno. Tengo que decirlo así, le estamos entregando un relleno completamente diferente a Santander”, explicó el director de la ANLA.

Según el congresista Fernández, la CDMB “tiene la disposición, el personal, los técnicos de estar allá pendientes de que es lo que sucede de verdad con nuestros rellenos y que conocen el territorio”.

Natasha Avendaño García, Superintendente Nacional de Servicios Públicos Domiciliario, quien ha ejercido vigilancia en este caso, contó que “en este momento tenemos 16 investigaciones que están en curso a todos los prestadores de los municipios por no tener adecuadamente cargados sus planes de emergencia y contingencia. Son actuaciones que se iniciaron el año pasado y que están en curso y que ante el inminente cierre de El Carrasco teníamos que tener claro que iba a pasar en el momento que eso sucediera”.

Avendaño agregó que hay “sanciones en firme a varias empresas del área metropolitana que superan los $3.000 millones por el manejo del sitio de disposición final, por incumplimiento de las características de los vehículos recolectores, por omisión de reportar al sistema único de información”.

Por el momento, las basuras de Santander no tienen una solución integral. En el encuentro que se llevó a cabo en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el congresista César Augusto Pachón, hizo un llamado de atención al gobernador Aguilar, ya que no estuvo presente en gran parte del debate. “El gobernador debería estar presente. Por eso es que se da esta problemática, porque sino da la cara el principal líder del departamento que tiene la autoridad y los recursos, entonces no estamos buscando solucionar ningún problema”. Por su parte el mandatario sostuvo que se encontraba en otras labores como mandatario.