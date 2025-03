Estos son los capturados por el asesinato de Sharit Ciro, en Ibagué

Imagen de referencia. La Fiscalía acusaría a los capturados por feminicidio. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El análisis de más de 50 horas de video de cámaras de seguridad fue clave para la captura de dos hombres de 19 y 22 años, que son acusados por las autoridades por su presunta participación en el asesinato de Sharit Ciro, la joven de 19 años que fue encontrada muerta el pasado 8 de marzo, en Ibagué.

Lea: Profesora y su esposo fueron asesinados frente a su hija en Mercaderes, Cauca

Ciro, quien era estudiante de la universidad del Tolima, salió en la noche del 7 de marzo de su casa, al parecer, a una cita por una oferta de trabajo que le ofrecieron a través de redes sociales. Luego de su salida, su familia no pudo volver a tener comunicación de ella, por lo que iniciaron la búsqueda.

El cuerpo de la joven fue encontrado el sábado 8 de marzo, en una zona boscosa entre Cañaveral y la urbanización La Esperanza, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables, quienes fueron rápidamente identificados por las autoridades, quienes a comienzos de esta semana advirtieron que se trataría de dos jóvenes.

#ATENCIÓN Este es el momento exacto de la captura de los presuntos homicidas de Sharit Ciro pic.twitter.com/6XUR5UluWT — LA VOZ MAYOR DEL TOLIMA, MAURICIO VARGAS (@lavozmayordelto) March 16, 2025

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Dixon, señaló que el asesinato se hizo el seguimiento de lo que ocurrió desde las 7:00 p.m., cuando los tres jóvenes se reunieron en el sector de Arroyuelos. De igual forma, indicó que para la captura se tuvieron en cuenta testimonios, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los seguimientos a los celulares de los acusados para dar con su paradero.

Le puede interesar: Asesinaron en Cali al papá y a la madrastra del cantante urbano Big Popa

Los capturados fueron Santiago Hurtado González, de 19 años, hallado en el mariposario de El Vergel, y Brandon Andrés Archila Cruz, de 22 años, quien fue capturado en la localidad de Kennedy de Bogotá, a donde ya se encontraba trabajando en una barbería, huyendo de las autoridades.

Sobre lo ocurrido, Mora explicó que los jóvenes habrían actuado con premeditación, ya que, al parecer, planearon engañar a la joven para abusarla sexualmente. Aunque aún no se conocen los análisis de Medicina Legal.

Inicialmente, los dos hombres fueron imputados por homicidio agravado, pero la Fiscalía estaría planteando clasificar el caso como feminicidio. Por lo pronto, un juez de control de garantías envió a los acusados a la cárcel de Picaleña.

“En esta ciudad no vamos a permitir que la impunidad sea la bandera. Por el contrario, no vamos a permitir que el miedo nos venza, ni que el silencio nos consuma, no solo en memoria de Sharit, sino de todas aquellas que sufren de violencia (...) y esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables”, añadió la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.