Estos son los cierres viales en Pereira por las Fiestas de la Cosecha

Entre el 15 y el 31 de agosto se realiza en Pereira las Fiestas de la Cosecha, por el que la alcaldía anunció que se realizarán cierres sobre las calles 16 y 17, desde la carrera novena hasta la calle 12, que se harán desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día, entre el 15, 16 y 17 de agosto.

Pero este no es el único cierre programado. Entre el 15 y 16 de agosto también se restringirá el paso por la avenida 30 de Agosto, desde el sector de El Viajero hasta el semáforo de la calle 18. “El único carril que va a estar abierto será el carril de Megabús, que operará desde El Viajero hasta entrar a la 50″, explicó el director de Tránsito y Movilidad de Pereira, Edwin Alberto Quintero.

Otro de los cierres se hará sobre la avenida Circunvalar, donde solo estará un carril habilitado, debido al los eventos “Bulevar de la Circunvalar”, “Calles del Café” y “Festival de la Cerveza”. El cierre se hará desde este viernes 15 de agosto hasta el lunes 18 de agosto.

También habrá afectaciones en el ingreso al barrio Cuba de Pereira o “De la Cuba”, el 23 de agosto, por un evento masivo por el que se cerrará desde la calle 66, sobre la avenida de la Independencia, hasta la calle 76.

Por último, sobre la vía Dosquebradas - Pereira, el cierre se hará desde la calle 18 hasta la empresa Gino Pascalli, por lo que se recomienda tomar vías alternas como la carrera 12 y la avenida Paralela.

“Por esto, el funcionario advirtió que se presentarán dificultades en la movilidad, por “lo que le pedimos a los peregrinos y a los visitantes es que tengan paciencia, nos ayuden, parqueemos los vehículos en los lugares autorizados para ello en aras de que no estén en las calles porque en eso vamos a estar muy pendientes. Lo que pretendemos es que con estos cierres no se afecte mucho la movilidad de la ciudad”, aseguró el funcionario Quintero.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira, Cristian Toro, indicó que habrá más de 140 actividades durante 15 días. Debido a ello, Quintero pidió a los conductores respetar las medidas de tránsito y a planear los viajes para no tener inconvenientes.