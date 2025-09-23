Estudiantes de la U. del Tolima se opusieron a actos vandálicos de encapuchados

Los encapuchados tuvieron que retirarse del lugar en medio de abucheos. Foto: Captura de pantalla

Estudiantes y funcionarios de la sede de Santa Helena, en Ibagué, de la Universidad del Tolima se opusieron a las acciones que encapuchados pretendían realizar en la entrada de la institución. La comunidad educativa retiró los panfletos que los sujetos pegaron en las talanqueras y, con abucheos, los obligaron a irse del lugar.

El hecho quedó registrado en videos publicados en redes sociales, donde se ve que tres personas encapuchadas pegan panfletos sobre las talanqueras de ingreso, lo que impidió el paso de personas. En medio de esto, varios estudiantes se opusieron a las acciones y les pidieron enfrentar la situación de otra forma.

“Cuál es la necesidad de eso, pueden repartir sus folletos y hacer sus reuniones para informar a todos, pero, ¿ustedes creen que esto va a solucionar algo?“, dijo uno de los jóvenes que interpela a los encapuchados.

Luego de esto, varios de los estudiantes y funcionarios comenzaron a retirar los panfletos que pegaron los encapuchados y comenzaron a gritar: “Fuera”, por lo que los tres sujetos se tuvieron que ir del lugar en medio de los chiflidos y aplausos de quienes se opusieron a sus acciones.

En marzo de este año encapuchados vandalizaron los torniquetes en medio de una jornada de protestas en la universidad. Utilizaron palos y objetos contundentes para destruir los equipos de identificación que permiten el ingreso a la sede.

En ese momento, los hechos vandálicos fueron rechazados hasta por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, quien pidió evitar “que nuevamente las voces del terror, el odio y la violencia coopten los espacios académicos”. Los daños en ese momento fueron cercanos a los $400 millones.