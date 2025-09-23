Asesinaron a presidente de Junta de Acción Comunal y líder de taxistas en Cali

Óscar Becerra era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio San Luis I en Cali y un reconocido líder del gremio de taxistas. Foto: Archivo Particular

En el barrio El Trébol, en el oriente de Cali, se registró el lunes 22 de septiembre el asesinato del líder comunal y de taxistas Óscar Becerra en un presunto hecho de inseguridad.

Becerra, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio San Luis I, fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en un aparente intento de atraco cuando se disponía a almorzar con su hija.

“Nuestro compañero fue trasladado al Hospital Primitivo Iglesias, donde lamentablemente falleció. Hay luto en el gremio de los taxistas, pues Óscar fue una figura reconocida que dedicó años al servicio como conductor y posteriormente como dirigente de la organización ‘La Pista La 40’ en la 14 de Calima”, expresó Jhony Rangel, un líder de taxistas a Caracol Radio.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Henry Yesid Bello, manifestó que trasladaron todas las capacidades institucionales de la sección de investigación criminal y de inteligencia para adelantar las investigaciones correspondientes y esclarecer el homicidio.

El Personero de Cali, Gerardo Mendoza, lamentó y rechazó este hecho de violencia, e hizo un llamado a las autoridades para que este homicidio no quede en la impunidad. “Este hecho enluta a la comunidad y constituye una grave agresión contra quienes, con compromiso y liderazgo, trabajan por el bienestar colectivo y el fortalecimiento de la participación ciudadana”, expresó.

Mientras que desde la secretaría de seguridad reiteraron su rechazo ante lo ocurrido y que mantienen la recompensa por información que facilite la identificación y captura de los responsables. “De nuevo reiterar que tenemos vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cualquier información que nos permita avanzar en la investigación para identificar y capturar a los responsables. Desde la administración y particularmente desde la Secretaría de Seguridad de Cali se seguirá haciendo acompañamiento a todas las actividades comunitarias en Cali”, aseguró Jairo García, secretario de Seguridad del distrito.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este homicidio se convierte en el número 118 de líderes sociales asesinados en lo que va de este año.