Extienden tres meses la calamidad pública en Sucre por inundaciones en La Mojana

Después de una reunión con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), la Gobernación de Sucre, los alcaldes de La Mojana y el Fondo Adaptación, el gobernador del departamento, Héctor Olimpo Espinosa, anunció que el decreto de calamidad pública estará vigente por tres meses más.

Esta decisión la tomaron para tener mayores facilidades a la hora de atender a las 9.162 personas damnificadas por las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Cauca en la subregión de La Mojana.

El mandatario ha sido enfático en recalcar que la única solución para que estos hechos no sigan sucediendo es la construcción de un dique de 57 kilómetros de 32 compuertas para la contención en la margen izquierda del río Cauca.

“Soy optimista con la actitud del Gobierno Nacional frente a la situación de la Mojana, apoyo su postura resolutiva y ahora hay que organizar una reunión liderada por el Gobierno Central. Es necesaria la labor del Departamento Nacional de Planeación, que debe tener voluntad de sacar este macroproyecto adelante”, dijo Espinosa.

En esta misma reunión se estableció que en los próximos días habrá un reunión ampliada de Gestión del Riesgo para dedicado a la agricultura y ganadería que fueron afectadas por estas inundaciones. Los municipio que cuentan con damnificados son San Benito, Guaranda, San Marcos, Sucre y Caimito.

La directora del Fondo de Adaptación, Raquel Garavito, aseguró que la inversión necesaria para poder mitigar los efectos de las lluvias en La Mojana será aproximadamente de $4.3 billones, de los cuales ya han sido aplicados algunos por la UNGRD. Sin embargo, aseguró que hay una déficit de $3.4 billones.

“Eso no quiere decir que los 3,4 billones sean obras estructurales y esenciales. Ya tenemos estudios y ya hay algunos viabilizados en la mayoría; no obstante, hay otros que no. El compromiso del presidente Duque es total, y se han entregado 54 proyectos por valor de 670 mil millones y 4229 viviendas en la Mojana; de igual forma, se están ejecutando 252 mil millones de pesos por 7 proyectos para 1433 viviendas”, dijo Garavito.

La funcionaria también aseguró que la idea es lograr el 50% de la inversión en esta vigencia para darle obras que protejan a la población de La Mojana en el departamento y dejar planteada la solución a largo plazo. Con estas obras también se beneficiarían los departamentos de Bolívar, Córdoba y Antioquia.