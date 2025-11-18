Familiares de colombianos presos en Venezuela bloquearon paso en zona fronteriza

Familiares de colombianos retenidos en Venezuela piden por su pronta liberación. Foto: Captura de pantalla

Bajo el mensaje “Privados de libertad sin justificación alguna”, alrededor de 22 familiares de los colombianos presos en Venezuela se tomaron el puente Simón Bolívar, en la zona fronteriza en Cúcuta, a la espera de respuestas del vecino país y su liberación.

Acompañados de carteles con las fotos de los presos y con el fin de visibilizar la situación de los colombianos presos, los manifestantes hicieron bloqueos intermitentes tanto de carros como de personas, a los que les permitían pasar por el puente cada 20 minutos. Esto generó gran congestión en la zona.

“El mensaje para el gobierno colombiano es que agilicen lo que sea que estén haciendo, agilicen. Que se pongan por un instante en los zapatos de nosotros los familiares. Ya va a ser una segunda Navidad que estamos sin ellos y esto es muy duro” dijo a La W Radio Vicky Latorre, esposa de uno de los detenidos.

Los colombianos presos en Venezuela son acusados de terrorismo, espionaje y traición a la patria, lo que para las familias son cargos infundados. “Mi hermano es campesino. Nunca prestó servicio militar. Somos gente humilde, trabajadora. Esos cargos son falsos”, indicó Lorena Espitia, hermana de Arley Espitia, quien lleva 14 meses retenido.

Las movilizaciones se dan un par de días después de que el gobierno venezolano liberó al francés Camilo Castro, quien había sido retenido en julio de este año en el paso fronterizo de Paraguachón, al que el extranjero había llegado a sellar su pasaporte para continuar viviendo en Colombia.

Aunque en principio no se tenía información del francés, organizaciones nacionales y Amnistía Internacional lograron corroborar que se encontraba preso en Venezuela, lo que en septiembre fue reconfirmado por los estadounidenses liberados en un intercambio, quienes aseguraron que estuvieron en el mismo centro de reclusión de Castro.

De los colombianos se conoce que 12 de ellos estarían en la cárcel Rodeo I, mientras que el resto están distribuidos en diferentes centros de reclusión del país. Ante la poca comunicación, las familias han pedido la intermediación del estado colombiano en su liberación.