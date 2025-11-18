Asesinaron a reconocido líder social en Chaparral, Tolima

Julián Arenas impulsaba la Zona de Reserva Campesina (ZRC) en Chaparral. Foto: Archivo Particular

En la vereda Las Juntas, de la vereda La Marina, en el municipio de Chaparral, Tolima, se registró el asesinato del líder comunitario Julián Arenas, quien en las pasadas elecciones había sido candidato al Concejo municipal.

Las autoridades señalaron que el ataque sicarial se presentó cuando el líder social regresaba a su casa en la misma vereda. Los delincuentes le dispararon con arma de fuego, lo que le causó la muerte en el mismo lugar.

La noticia fue dada por el alcalde de Chaparral, Helvert González Mora, quien publicó en sus redes sociales: “Siento mucha indignación y profunda tristeza por las oscuras circunstancias en que ha partido Julián Arenas. Con el corazón arrugado y dolido, expreso mi solidaridad y condolencias a sus padres, hermanos y familiares”.

Sumado a esto, desde la alcaldía pidieron celeridad en las investigaciones y justicia. “Confiamos en que las autoridades competentes avanzarán con celeridad para esclarecer lo sucedido y garantizar que esta dolorosa pérdida no quede en la impunidad”.

Julián Arenas fue candidato al Concejo de Chaparral por el Pacto Histórico en las elecciones de 2023. Además, impulsaba las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en el municipio. Era reconocido líder comunal con constante contacto con la comunidad y apoyo a las causas sociales.

Ante lo ocurrido, la senadora del Pacto Histórico Jael Quiroga Carillo resaltó que Arenas era “una joven promesa, un líder, y un gran compañero”. Mientras que el presidente de la Unión Patriótica, Cristhian Acosta, señaló que: “nos golpea la muerte de Julián Arenas, secretario general de la UP en Chaparral, Líder firme, ex candidato al Concejo, compañero de lucha y también apicultor. Un hombre que sabía construir desde la paciencia, el territorio y el cuidado de lo pequeño, como quien entiende que la vida se organiza colmena por colmena”.