Fiestas de San Juan y San Pedro 2023: programación, cuándo empiezan y conciertos

A partir de este viernes, la ciudad de Neiva recibirá una nueva edición del Festival del Bambuco. Foto: @Huilagob

Se prenden los motores del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2023, que este año celebrará su versión número 62, que se celebrarán del 16 de junio hasta el 2 de julio. A finales de mayo, en el Teatro Pigoanza de Neiva, Huila, se hizo la presentación oficial del afiche y la programación de este festival que es Patrimonio Cultural de la Nación según ley 1026 de 2006.

“Tendremos 40 actividades, entre ellas encuentros y concursos, tres desfiles y dos muestras culturales. Adicionalmente, nutrimos nuestra programación con cinco eventos, como el Encuentro Departamental Infantil y Juvenil de Bandas, Chirimías y música andina; música campesina, duetos y tríos”, afirmó Nelcy Tovar Trujillo secretaria de Cultura y turismo Departamental de Huila.

💃🌳Cuando el Huila Muestra su folclor Colombia Baila SanJuanero🇨🇴🕺



La Gobernación del Huila a través de la Secretaría de Cultura y Turismo en articulación con Corposanpedro extiende la invitación a participar del lanzamiento — Gobernación del Huila (@HuilaGob) May 21, 2023

Las actividades tradicionales de estas fechas iniciarán el 16 de junio en Neiva, cuando comienzan los eventos de la rodadita. Además, contará con ferias artesanales, piezas musicales, muestras gastronómicos y juegos pirotécnicos con los que dará comienzo oficial a las fiestas ese día y los eventos se extenderán hasta el 29 de junio, cuando se celebre el Día de la Huilensidad.

La organización confirmó la presencia de Yeison Jiménez, Paola Jara, Mr. Black, Wilfrido Vargas, Pipe Bueno, entre otros artistas, para los conciertos que se llevarán a cabo durante las fiestas.

Programación Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2023

La Feria artesanal ASEARTECOM (9:00 a.m.), la Feria artesanal Ana María Bernal Vanegas (3:00 p.m.) y la feria gastronómica “Sabores en San Juan y San Pedro” (3:30 p.m.), estarán abiertas todos los días.

Viernes 16 de junio

09:00 a.m. - Feria artesanal ASEARTECOM.

3:00 p.m. - Apertura Feria Artesanal Ana María Bernal Vanegas.

3:30 p.m. - Feria Gastronómica Sabores en San Juan y San Pedro.

6:00 p.m. - Apertura oficial del 62 Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, “Gala de historia y tradición” y espectáculo “Símbolos de la Huilensidad”.

Sábado 17 de junio

8:00 a.m. - Festival folclórico del adulto mayor.

9:00 a.m. - Desfile heredero de la tradición: danzas, carrozas, comparsas y gran cabalgata “Guipas en caballito de palo”.

12:00 m - Almuerzo de la Huilensidad, presentación de las candidatas participantes en el Reinado Popular y Señorita Neiva en traje campesino, muestral cultural y show central.

4:00 p.m. - Encuentro Municipal de música campesina.

Domingo 18 de junio

3:00 p.m. - Encuentro de compositores huilenses en homenaje a Jairo Beltrán Tovar.

5:00 p.m. - Velada de elección de herederos de la tradición a la mejor interpretación del Sanjuanero Huilense Infantil.

Lunes 19 de junio

2:00 p.m. - Presentación de talentos hulienses y músicos independientes.

4:00 p.m. - Encuentro del Bambuco tradicional de adultos.

4:00 p.m. Encuentro departamental de duetos y trios.

6:00 p.m. - Encuentro departamental infantil “Sanjuanero Jairo Sánchez Monje”.

Martes 20 de junio

9:00 a.m. - Día del Achira Huilense: exposición y venta de achiras del Huila.

4:00 p.m. - Encuentro municipal de rajaleñas adulto y concurso de la interpretación de “La Hojita”.

Miércoles 21 de junio

9:00 a.m. - Encuentro folclórico de personas en condición de discapacidad.

5:00 p.m. - Desfile artesanal, presentación en traje de baño y muestra de talento folclórico de cada de una de las candidatas participantes del certamen Señorita Neiva 2023.

Jueves 22 de junio

2:30 p.m. - Desfile folclórico de las candidatas participantes en el Reinado Popular Bambuco 2023 con carrozas, danza, comparsas, bandas y gran cabalgata.

4:00 p.m. - Encuentro departamental infantil y juvenil de música andina.

6:00 p.m. - Encuentro departamental de Chirimías y música andina.

7:00 p.m. - Velada de elección y coronación de la Reina Popular 2023.

Viernes 23 de junio

2:00 p.m. - Encuentro departamental de bandas municipales categoría infantil.

4:00 p.m. - Encuentro municipal infantil de rajaleñas y encuentro del bambuco tradicional infantil.

4:00 p.m. - Encuentro departamental de bandas municipales “Milciades Chato Durán” categoría libre.

7:00 p.m. - Desfile folclórico nocturno Señorita Neiva.

Sábado 24 de junio (San Juan)

A partir del sábado 24, se agregan tres eventos a la agenda que se llevaran a cabo a diario hasta el final de las fiestas: Muestra audiovisual de la película “¡Viva el San Pedro!” (8:00 a.m.), la feria del Asado, del achira y productos típicos del Huila (9:00 a.m.), la feria artesanal “Encuentro Nacional de Maestros Artesanos” (9:00 a.m.) y el festival del libro y del arte huilense “¡Viva el San Pedro!”(10:00 a.m.).

5:00 a.m. - Alboradas de San Juan, recorrido en chiva por las comunica de Neiva con banda sanjuanera y pólvora.

8:00 a.m. - Muestra audiovisual de la película “¡Viva el San Pedro!”.

9:00 a.m. - Apertura de la Feria del Asado, del achira y productos típicos del Huila.

9:00 a.m. - Apertura de la feria artesanal “Encuentro Nacional de Maestros Artesanos”.

10:00 a.m. - Festival del libro y del arte huilense “¡Viva el San Pedro!”.

3:00 p.m. - Concurso nacional de interpretación musical “Anselmo Durán Plazas”.

4:00 p.m. - Festival de San Juan con gran concierto de artistas locales y nacionales.

5:00 p.m. - Encuentro nacional de bancas sinfónicas “Abel Valderrama Yusti”.

Domingo 25 de junio (San Eloy)

9:00 a.m. - Cabalgata Cacica Gaitana.

3:00 p.m. - Concurso nacional de composición musical “Jorge Villamil Cordovez”.

5:00 p.m. - Encuentro nacional de bancas sinfónicas “Abel Valderrama Yusti”.

6:30 p.m. - Velada de elección y coronación de la Señorita Neiva 2023. Espectáculo cultural y show central.

Lunes 26 de junio (San Eloicito)

1:00 p.m. - Almuerzo en honor a las candidatas participantes en el Reinado departamental del bambuco.

4:00 p.m. - Encuentro departamental infantil y juvenil de música campesina.

6:00 p.m. - Encuentro departamental de música campesina “Cantalicio Rojas”.

8:00 p.m. - Muestra folclórica de las candidatas al Reinado departamental del bambuco.

Martes 27 de junio

2:00 p.m. - Desfile en traje campesino de las candidatas al Reinado departamental del bambuco. Carrozas, danzas, comparsas, bandas y gran cabalgata.

7:00 p.m. - Velada de elección y coronación de la Reina departamental del bambuco 2023.

Miércoles 28 de junio (San Crispincito)

4:00 p.m. - Encuentro departamental de danzas “Cesar Mario Andrade”.

6:00 p.m. - Encuentro departamental de danza categoría adultos: bambuco tradicional, pasillo “Luis Carlos Pipa Prada” y rumba campesina “Álvaro Trujillo Cuenca”.

7:00 p.m. - Encuentro de música alterativa.

Jueves 29 de junio (San Pedro, Día de la Huilensidad)

5:00 a.m. - Alborada de San Pedro en el Huila.

9:00 a.m. - Desfile de bienvenida de las candidatas al Reinado nacional del bambuco y cabalgata.

3:00 p.m. - Encuentro de DJ S Neiva.

4:00 p.m. - Encuentro departamental infantil de rajaleñas “Ulises Charry”.

6:00 p.m. - Encuentro departamental de rajaleñas “Antonio Cuéllar Rumichaca”.

7:00 p.m. - Cóctel de bienvenida a las candidatas al Reinado nacional del bambuco.

8:00 p.m. - Encuentro de música folclórica latinoamericana.

8:00 p.m. - Encuentro de la afro colombianidad “Gran Concierto Afrocolombiano”.

Viernes 30 de junio (San Pablo)

12:00 p.m. - Almuerzo real y baile privado del sanjuanero huilense de las candidatas al Reinado nacional del bambuco.

3:00 p.m. - Tradicional desfile de Chivas HJ doble K.

4:00 p.m. - Visita de las candidatas al Reinado nacional del bambuco.

5:00 p.m. - Muestra folclórica de las candidatas al Reinado nacional del bambuco.

9:00 p.m. - Calle del Festival: Grupo Niche, Omar Geles, Yeison Jiménez, San Miguelito y orquesta local.

Sábado 1° de julio (San Pablito)

9:00 a.m. - Desfile acuático de las candidatas al Reinado nacional del bambuco.

4:00 p.m. - Encuentro departamental de danza juvenil: sanjuanero huilense “Luz Cucalón”, rumba campesina, pasillo y bambuco tradicional.

5:00 p.m. - Desfile en traje de baño y traje típico de las candidatas al Reinado nacional del bambuco.

6:00 p.m. - Segunda ronda del encuentro nacional e internacional de danza “Inés García de Durán”.

9:00 p.m. - Calle del Festival: Sergio Vargas, Paola Jara, Peter Manjarrés, Mr. Black y orquesta local.

Domingo 2 de julio (San Churumbelo)

9:00 a.m. - Gran desfile folclórico Maruja Fernández de Giraldo: candidatas al Reinado nacional del bambuco, carrozas, danzas, comparsas, bandas y gran cabalgata.

4:00 p.m. - Gran concierto “La Combinación Perfecta 4″.

7:00 p.m. - Presentación de los grupos folclóricos nacionales e internacionales de municipios huilenses.

7:00 p.m. - Velada de elección y coronación de la Reina nacional del bambuco 2023.

9:00 p.m. - Calle del Festival: Wilfrido Vargas, Guayacán Orquesta, Pipe Bueno, Rafa Perez y orquesta local.