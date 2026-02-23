Asesinaron al líder social indígena Belarmino Guejía Dizú, en Cajibío, Cauca

Imagen tomada de las redes sociales de Belarmino Guejía Dizú. Líder étnico y defensor de derechos humanos en Cajibío, Cauca. Foto: Redes sociales Belarmino Guejía Dizú

Un nuevo asesinato de un líder social se registró este fin de semana en zona rural de Cajibío, en Cauca. En el sector El Túnel, vereda San José La Laguna, a las 2:30 p.m. del domingo 22 de febrero, sujetos armados llegaron hasta la vivienda del líder social indígena Belarmino Guejía Dizú y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Según la denuncia de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, Belarmino fue atacado en el patio de su casa, donde vivía con su mamá y su hermana. El agresor le disparó siete veces y le tomó una foto con su celular antes de huir en la motocicleta que lo esperaba en la puerta de la vivienda. Una ambulancia llegó hasta el lugar y confirmó que Guejía había fallecido en el sitio.

El líder se desempeñaba como presidente de las Comunidades Sin Tierra de la Finca Santa Marta y hacía parte de la Juventud Rebelde, el Movimiento Los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, la Corporación Agraria de Productores Agropecuarios del Cauca y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano.

En su comunicado, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes denunció: “Debido a su liderazgo y la defensa de los Derechos Humanos, desde el 9 de febrero de 2024 se encontraba en el listado de personas a las cuales se les solicitó la ampliación de la medida cautelar”.

A esto, Leonardo González, coordinador de Indepaz, añadió que la Alerta Temprana 013 de 2025 emitida por la Defensoría del Pueblo ya advertía la situación crítica de riesgo que enfrentaban los líderes sociales de Cajibío ante las amenazas e imposición de normas por parte de grupos armados al margen de la ley.

Indepaz también resaltó que en la zona donde se registró el crimen hacen presencia los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc.

Por su parte, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano exigió respuestas al presidente Gustavo Petro, al gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, al comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, bajo cuya jurisdicción está el municipio de Cajibío, y al comandante de Policía del Cauca, reclamando justicia por el asesinato y protección para los líderes y la comunidad de la zona.

El homicidio de Belarmino Guejía Dizú es el tercer asesinato de un líder social en el departamento del Cauca en 2026 y el número 23 en el país, de acuerdo con cifras de Indepaz.