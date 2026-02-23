Investigan muerte de mujer de 65 años que cayó de un décimo piso de edificio en Barranquilla

El hecho se registró sobre las 5:05 a.m. La Policía realizó en la mañana el levantamiento del cuerpo. Foto: Google maps

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una tragedia se registró en la mañana de este lunes 23 de febrero en el conjunto residencial Colibrí, en Alameda del Río, en Barranquilla, donde una mujer de 65 años, identificada como Blanca María Martínez, de 65 años, cayó al vacío de un décimo piso.

Lea: Joven resultó con fisura en el cráneo tras pelea de boxeo en colegio en Huila

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró sobre las 5:05 a.m., en la calle 112 con carrera 43. Habitantes del conjunto alertaron que oyeron un fuerte estruendo. Al revisar, se encontró muerta a la mujer en la primera planta del lugar.

A la zona llegaron uniformados de la Policía y ambulancias que acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo. A la par, las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones para determinar las causas de la muerte de la mujer.

Señales de prevención de suicidios

▪️ Hablar de querer morirse

▪️ Buscar una manera de matarse

▪️ Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

▪️ Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

▪️ Hablar de ser una carga para otras personas

▪️ Aumentar el uso del alcohol o las drogas

▪️ Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

▪️ Dormir muy poco o demasiado

▪️ Aislarse o sentirse aislado

▪️ Exhibir ira o hablar de vengarse

▪️ Exhibir extremos de temperamento

Le puede interesar: Buscan a responsables de ataque sicarial que dejó tres heridos en La Esmeralda, Barranquilla

Si identifica señales en una persona, ¿qué debe hacer?

▪️ No deje sola a esa persona

▪️ Quite las armas de fuego, el alcohol, las drogas o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio

▪️ Llame a una línea de atención de estos casos

▪️ Lleve a la persona a una sala de emergencia o pida ayuda de un profesional médico o de salud mental

Algunas líneas de atención en Colombia

▪️ Bogotá: Línea 106

Línea psicoactiva: 018000112439

Línea SISVECOS (1) 3649090 Extensión: 9072

▪️ Cali y Boyacá: Línea 106

▪️ Barranquilla: 339 99 99

▪️ Medellín: 444 44 48

▪️ Antioquia: 4407649

Línea 123 Social

Línea 123 Mujer

▪️ Meta: 3125751135

▪️ Amazonas: 3125826717

▪️ Atlántico: 3309000 Extensión: 5131 (5) 3308100 - (5) 3308101

Línea de la Ternura (5) 3443645

▪️ Barranquilla: Línea de la vida (5) 3399999

Línea de salud 3793333

▪️ Arauca: Línea 125 de Atención a Urgencias y Emergencias en Salud

En este enlace puede encontrar otros números de líneas de atención.