Tormenta eléctrica dejó sin luz a 15 municipios en el sur de Santander

Imagen de referencia. Las principales fallas se registraron en la subestación de Barbosa. Foto: EFE - OSVALDO VILLARROEL

Una tormenta eléctrica que se presentó en el sur de Santander afectó las redes de electricidad de la región y dejó sin luz a 15 municipios entre los que se encuentran Barbosa, Sucre, Vélez, Cimitarra, Puerto Araujo y Landázuri.

Según indicó la Electrificadora de Santander, las descargas eléctricas que se presentaron cerca de la subestación de Barbosa causaron afectaciones en transformadores y ello generó una serie de fallas en cadena sobre líneas asociadas de la infraestructura.

“Como consecuencia, se registraron afectaciones en otras subestaciones que reciben energía desde este punto del sistema eléctrico. Entre ellas se encuentran las subestaciones Sucre, Vélez, Cimitarra, Puerto Araujo y Landázuri. También, resultaron impactadas las subestaciones Oiba, Vado Real, Contratación y Charalá; sin embargo, allí el servicio de energía ya fue normalizado”, señaló la entidad.

Municipios afectados

El balance que se hizo en la noche del pasado miércoles 4 de marzo evidenciaba fallas en el suministro de la energía en los municipios de Barbosa, Vélez, Guavatá, Bolívar, El Peñón, Chipatá, La Paz, Aguada, Sucre, Florián, La Belleza, Jesús María, Albania, Güepsa, Puente Nacional, San Benito, Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra.

Ante lo ocurrido se trasladaron equipos técnicos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, aunque advirtieron que dependen de cómo continúen las condiciones climáticas, debido a que anoche limitaron el despliegue de personal al terreno.

Adicionalmente, la entidad recordó que están habilitadas las líneas 115, el teléfono 018000 97 19 03 y el WhatsApp 3188339121 para reportar cualquier anormalidad o fallas en el servicio.

Las lluvias de los últimos días han causado afectaciones en Vélez donde nueve veredas quedaron aisladas por derrumbes sobre vías veredales. Por ello, desde la alcaldía se le ha pedido apoyo a la gobernación de Santander por la falta de maquinaria amarilla para atender las emergencias.