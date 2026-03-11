Declaran la alerta amarilla hospitalaria en Magdalena por situación en la Sierra Nevada

Helicópteros del Ejército evacuaron a nueve indígenas arhuacos heridos desde la zona alta de Aracataca, en medio de los combates que mantienen a varias comunidades atrapadas en la Sierra Nevada. Foto: Gobernación del Magdalena

Las autoridades hicieron la evacuación aérea de indígenas arhuacos que resultaron heridos en medio de los combates entre grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio.

Helicópteros del Ejército Nacional aterrizaron en la Primera División para trasladar desde la zona montañosa de Aracataca a nueve integrantes de comunidades indígenas que habían quedado atrapados en medio del fuego cruzado. Entre los lesionados se encuentran cuatro mujeres, tres hombres y dos niños.

El operativo de rescate fue coordinado directamente por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, junto con el comandante de la Primera División del Ejército, mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, quienes activaron un corredor humanitario para sacar a las víctimas de la zona del conflicto.

Tras aterrizar en la base militar, los heridos fueron recibidos por equipos médicos y ambulancias del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Magdalena (CRUE), que se encargaron de su traslado al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en Santa Marta.

Alerta amarilla y despliegue sanitario

Ante la gravedad de la situación, la administración departamental decretó alerta amarilla en la red hospitalaria del Magdalena y activó un plan de contingencia para responder a la emergencia humanitaria.

“Hemos decretado una alerta amarilla en salud. Estamos trabajando para garantizar la atención inmediata a los indígenas que van llegando acá a la Primera División del Ejército”, explicó la gobernadora Margarita Guerra, quien añadió que el objetivo es garantizar atención oportuna a las víctimas y mantener preparados los servicios hospitalarios ante la posibilidad de que se reporten nuevos heridos.

Un territorio indígena convertido en campo de batalla

Los enfrentamientos se registraron en cercanías del asentamiento indígena Arhuaco de Serankua, en la cuenca del río Aracataca, donde desde hace varios días se da la disputa armada entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Durante horas, las comunidades escucharon ráfagas de fusil, detonaciones y explosiones que rompieron la tranquilidad de la montaña. Niños, mujeres y ancianos tuvieron que refugiarse dentro de sus viviendas mientras el combate se desarrollaba a pocos metros del resguardo indígena.

Testimonios recogidos en la zona señalan que varios habitantes intentaban ponerse a salvo cuando las balas comenzaron a impactar cerca de sus casas, dejando a varios indígenas heridos.

Denuncias de violaciones al Derecho Internacional Humanitario

Mientras avanzaban las evacuaciones médicas, organizaciones de derechos humanos advierten que lo ocurrido en territorio arhuaco podría representar una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

El defensor de derechos humanos Lerber Dimas aseguró que la confrontación armada en la Sierra Nevada ha alcanzado un nivel de degradación que pone en riesgo directo a comunidades indígenas que no hacen parte del conflicto. “La violación al Derecho Internacional Humanitario es la degradación de un conflicto que no respeta las reglas mínimas”.

Dimas explicó que el epicentro de los enfrentamientos se ubica en el sector indígena de Serankua, parte del territorio espiritual conocido por los arhuacos como Seránkwa, considerado dentro de su cosmovisión como el “padre de todo” en la cuenca del río Aracataca.

Según el defensor, los combates se han desarrollado en una zona donde existen al menos cuatro asentamientos indígenas, cuyos habitantes han quedado expuestos a armamento de alto poder utilizado por los grupos ilegales que se disputan el control del territorio.

“Los dos grupos han venido utilizando armas no convencionales, desde drones hasta cilindros bomba. Esto es muy grave porque esas explosiones han caído o estallado cerca de las casas”, explicó.

La situación humanitaria también se agrava por la desaparición de dos mujeres embarazadas, cuyo paradero sigue siendo desconocido. “El problema es que hay varios pueblos indígenas confinados. Hasta que no haya una misión humanitaria en el territorio no podremos dimensionar con exactitud el impacto real de lo ocurrido”, advirtió Dimas.

Petro ordena intervención militar en la Sierra

En medio de la emergencia, el presidente Gustavo Petro anunció el despliegue de operaciones militares para recuperar el control del territorio indígena afectado por la confrontación armada. “Los indígenas son la raíz ancestral de la nacionalidad colombiana y latinoamericana. Tomamos posesión del territorio agredido y de la Sierra Nevada no debe salir más la fuerza pública”.

Fuentes militares confirmaron que varios pelotones ya avanzan hacia la zona montañosa cercana al resguardo indígena de Serankua con el objetivo de recuperar el control del área y frenar los enfrentamientos.

Solicitan intervención internacional

Ante la escalada de violencia, la Gobernación del Magdalena hizo un llamado urgente a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que intervengan en la crisis.

La administración departamental solicitó la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

“Solicitamos de manera urgente una comisión internacional de derechos humanos para atender la escalada de violencia en asentamientos arhuacos ubicados en la zona alta de Aracataca”, indicó la Gobernación.