Riña en torneo de fútbol en Florida, Valle, terminó con balacera que dejó dos heridos

Una pelea entre asistentes a un torneo interbarrial de fútbol en Florida, Valle del Cauca, terminó en disturbios y disparos al aire. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una balacera terminó un partido de fútbol en medio de un torneo interbarrial, en el municipio de Florida, en Valle del Cauca. El hecho se registró en la tarde del pasado lunes 9 de marzo en inmediaciones de una cancha sintética donde primero hubo una riña de la que salieron dos personas lesionadas.

Lea: Resultados de la Cámara por Bolívar 2026: conservadores mantienen liderazgo

Testigos señalaron que el enfrentamiento comenzó entre quienes se encontraban observando el partido de fútbol,dentro de la cancha sintética, pero se trasladó a las calles aledañas donde se dieron ataques con objetos contundentes.

En medio del desorden, uno de los presentes disparó al aire, como quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, lo que generó pánico, por lo que varias de las personas en la zona salieron a correr, mientras los comerciantes cerraron sus locales.

Según explicó el organizador del torneo a medios locales, los disparos no se realizaron con armas de fuego convencionales, sino con un arma traumática. “Fue una pelea externa que se alargó a la calle. En unos videos se ve que un muchacho saca un arma traumática y realiza disparos, eso fue lo que asustó a las personas”, explicó el organizador.

El hombre añadió que, contrario a algunas versiones difundidas en redes sociales, no hubo personas heridas por arma de fuego. Sin embargo, dos asistentes resultaron lesionados durante la riña: un joven que recibió un botellazo y otro joven que sufrió un golpe en la cabeza.

Lea también: Ataque armado en Cartago dejó dos muertos; una de las víctimas es funcionaria del Concejo

Tras las llamadas de alerta de la comunidad, unidades de la policía acudieron al lugar para controlar la situación. De igual forma señalaron que buscan identificar a la persona que realizó los disparos.

Organizadores ofrecen disculpas

Tras los hechos, el concejal Luis Camayo, vinculado a la organización del Torneo Camagol, publicó un comunicado en el que la organización rechazó los actos de violencia y ofreció disculpas a la comunidad por lo ocurrido durante la jornada deportiva.

En el mensaje, difundido a través de redes sociales, los organizadores señalaron que las alteraciones del orden público habrían sido provocadas por personas ajenas al torneo y reiteraron que el evento fue creado para promover el deporte y la integración entre jóvenes y familias del municipio.