Gobernador de Boyacá hizo cambios en su gabinete, ¿quiénes llegan?

El gobernador Carlos Amaya nombró a Ana María Rojas Villamil, Jaime Andrés Flórez Murcia y a Héctor Wilson Castelblanco. Foto: Gobernación Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hizo el nombramiento de tres nuevos funcionarios de su gabinete, entre los que se destaca el cambio de secretario de Turismo, a días de que se realice en el departamento Termatalia, la feria internacional de salud y bienestar, que reunirá a representantes de 11 países, en Paipa.

De la Secretaría de Turismo se confirmó la salida Richard Pulido, quien había sido nombrado por el mandatario en enero de este año y antes había estado a la cabeza del Instituto Termal de Paipa (ITP). En su reemplazo llega la abogada Ana María Rojas Villamil, quien hasta hace poco dirigió la Casa de Boyacá en Bogotá.

Junto a ella fue posesionado en la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales de Boyacá a Jaime Andrés Flórez Murcia, quien es oriundo de Villavicencio y previamente fue alcalde local encargado de Ciudad Bolívar en Bogotá.

Finalmente, al Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá (Ideboy) llegó Héctor Wilson Castelblanco Rodríguez, quien fue alcalde de Nuevo Colón. Va a reemplazar a la exalcaldesa de Pisba y exrepresentante a la Cámara, Neyla Ruiz, quien solo duró cuatro meses en el cargo.

“A cada uno de ellos les agradezco por aceptar este reto con compromiso y responsabilidad”, señaló Amaya sobre los nuevos nombramientos.

Se espera que en los próximos días se confirmen más movimientos en el gabinete del gobernador Amaya, en medio de los movimientos que se están dando en el departamento de cara a las elecciones de marzo del próximo año.