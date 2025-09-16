Padrastro de niño agredido en Medellín amenazaba con arma de fuego a mamá y abuela

Imagen de referencia. Al menos 20 casos de agresiones contra niños se están registrando al mes en Medellín, según el alcale Gutiérrez. Foto: Cristian Garavito / El Espectador

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio nuevos detalles sobre el caso del hombre que agredió gravemente a su hijastro de cuatro años, que permanece en estado crítico en el Hospital General. El mandatario resaltó que el sujeto, identificado como alias Lámpara, no solo integraría una banda delincuencial, sino que además amenazaba con un arma de fuego a la madre y a la abuela del niño.

El hecho se registró el fin de semana en el barrio Castilla de Medellín. Según explicó Gutiérrez, Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara”, llegó sobre las 7:00 a.m. del sábado 13 de septiembre a la vivienda y vio al niño despierto, por lo que le pidió que se durmiera. “No lo hace y se pone a jugar, razón por la que este tipo lo golpea brutalmente”.

Fue tan grave la agresión que el niño tuvo que ser trasladado a un centro asistencial e ingresado a una unidad de cuidados intensivos. “La evolución no es para nada buena, todo lo contrario. Su situación es cada vez más crítica, tienen comprometidas muchas partes de su cuerpo, golpes fuertes en el cráneo, en la cabeza, golpes también muy fuertes en el tórax, en el abdomen, una golpiza brutal”, añadió Fico.

Sumado a esto, el mandatario aseguró que el sujeto haría parte de la estructura criminal Los Mondongueros, que opera en el barrio Castilla, así como “la madre argumenta que este tipo la amenazaba, y le ponía un revólver en la cabeza cada que la golpeaba a ella o al menor, que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor”.

A la par de los pronunciamientos del alcalde, se conoció que fue legalizada la captura del agresor y se da asistencia psicosocial como jurídica a la madre del menor de edad.

Habló papá de niño agredido en Medellín

Del mismo modo, se conoció un pronunciamiento de Rafael Botía, padre del niño, que vive Venezuela, quien señaló que terminó su relación con la madre del niño solo hace un par de meses. A esto añadió que el agresor habría impedido no solo que la mujer se comunicara con él, sino que además tuviera cualquier contacto con su hijo.

Finalmente, Federico Gutiérrez advirtió que en la ciudad, de acuerdo con cifras que se dieron a conocer en el Concejo de Medellín, al mes se están registrando 20 agresiones a menores de edad, que incluyen violencia física y sexual.

“Y en el Hospital General tenemos promedio de siete ingresos al mes de niños que necesitan ser atendidos porque han sido violentados con golpes, agresiones físicas, pero también agresiones sexuales; una sociedad que no protege a nuestros niños no es una sociedad que tenga futuro”, añadió Gutiérrez, por lo que pidió el apoyo a la ciudadanía.

“Denunciar a tiempo un caso de maltrato puede salvarle la vida a un niño, denunciar a tiempo y acudir a tiempo a las autoridades puede salvar vidas”, concluyó el alcalde.