Gobernadores de La Mojana se reunirán con el presidente para atender emergencia

Este miércoles en Bogotá se llevará a cabo una reunión que contará con la participación del presidente, Iván Duque, y de los gobernadores de Sucre, Córdoba, Antioquia y Bolívar, que componen La Mojana, una región que desde hace más de una semana registra fuertes inundaciones en distintos municipios.

El objetivo del encuentro, como lo han indicado Orlando Benítez y Héctor Olimpo Espinosa, gobernadores de Córdoba y Sucre respectivamente, es poder gestionar ante el gobierno nacional los recursos necesarios para solucionar de manera definitiva y estructural esta problemática que afecta a la región.

Espinosa, el mandatario que más ha llamado la atención sobre la problemática, indicó en días pasados que “se han venido invirtiendo muchos millones de pesos en mitigación, pero hemos estado atendiendo lo urgente y no lo importante para resolver el tema de raíz. ¡Señores, no más! Debemos dar una solución definitiva para La Mojana. ¡Esto no aguanta un papel más! ¡Esto no aguanta un diagnóstico más!”.

Por su parte, Benítez, luego de una reunión que adelantó el día de hoy con el alcalde de Ayapel, el director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, y el director de Gestión del Riesgo, apuntó que “seguimos clamando la solución definitiva y estructural”. Según el mandatario, solo en este departamento 22 municipios han resultado afectados por las inundaciones, dejando a 16.400 personas de 6.400 familias damnificadas.

En Sucre, el departamento que más municipios tiene en La Mojana, el desbordamiento del río Cauca y San Jorge, y el rompimiento del dique en el sector de “Cara de Gato” ha afectado a más de 10.000 personas, inundado 11.425 hectáreas de cultivos y afectado a 11.500 animales, principalmente reses.

Por su parte, Antioquia y Bolívar han sido los departamentos menos afectados por esta emergencia. En Nechí (Antioquia) el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) presta asistencia técnica y humanitaria para superar las inundaciones que se han registrado. Lo mismo ha adelantado la gobernación de Bolívar con la alcaldía de Achí, para atender a las personas damnificadas.

Se espera que en la reunión de este miércoles, Espinosa ponga sobre la mesa una alternativa que ha presentado desde el año pasado: la construcción de un dique de 57 kilómetros y 32 compuertas sobre la margen izquierda del río Cauca. El proyecto tiene una inversión estimada de más de un billón de pesos.

Cabe recordar que el domingo 29 de agosto se llevo a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) en San Jacinto del Cauca (Bolívar) que fue presidido por el ministro del Interior, Daniel Palacios. Allí se anunciaron dos obras. La primera, que se llevará a cabo en 80 días, busca cerrar el dique que se rompió. La segunda, que durará 120 días, consiste en la construcción de un dique más robusto.

En la reunión de este miércoles también estarán presentes funcionarios de Planeación Nacional, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los ministerios de Hacienda e Interior, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Alta Consejería para las Regiones, Fondo de Adaptación, entre otros.