El barrio en Bucaramanga que se armó para combatir la seguridad en la zona

Los vecinos manifiestan que se han robado más de 10 motocicletas. Foto: Alerta Santanderes

Los habitantes del barrio La Salle, en la comuna 6 de Bucaramanga, se hicieron famosos por videos que se viralizaron en redes sociales, en los que se ven armados con bastones, garrotes, palos y machetes en rondas nocturnas que organizaron para hacerle frente a la delincuencia en el sector.

Pero esto ya no se verá más. Tras reunirse con miembros de la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la noche del pasado 24 de enero, acordaron dejar de hacer estas rondas de seguridad así como se hicieron acuerdos para enfrentar la delincuencia.

Al respecto, César Escobar, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio le manifestó a Caracol Radio que el acuerdo incluye una mayor la vigilancia y control de la delincuencia en el sector, es decir más patrullaje de la Policía Metropolitana, la instalación de un CAI móvil, así como cámaras de seguridad y alarmas en el barrio.

Además, la comunidad ayudará en la vigilancia del barrio a través de rondas en las que ya no estarán armados con palos, machetes y garrotes, sino que estarán acompañados de Policías. Escobar añadió que tratarán de “no dar papaya”, al no dejar sus vehículos parqueados en la calle.

Fortaleciendo la red de #ParticipaciónCívica escuchamos a los ciudadanos del barrio La Salle y entregamos recomendaciones de prevención. #ComandoDePuertasAbiertas #BucaramangaMásSegura #ConstruirConvivencia pic.twitter.com/yOZ76YxLOQ — Brigadier General Samuel Darío Bernal Rojas (@PoliciaBmanga) January 25, 2022

El pasado 24 de enero, el Coronel José Oscar Jaramillo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, manifestó que el sector de La Salle es “muy tranquilo, no presenta mayor complicación” e instó a la comunidad que no se tomen la justicia por mano propia, explicando que no trae nada bueno y en cambio, sigan fortaleciendo el frente de seguridad que se creó en la zona y ha dado resultados, paulatinamente.

. @PoliciaBmanga sigue trabajando de la mano con la comunidad del sector del barrio la Salle, los planes y controles han permitido mantener buenos resultados, señaló el Coronel José Oscar Jaramillo Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga pic.twitter.com/Z4TH0pgpl1 — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) January 24, 2022

Ante esto, el presidente de la JAC respondió que, aunque la percepción es que es uno de los barrios más seguros, la delincuencia se ha tomado varios de los barrios de Bucaramanga. “No soportamos más los asaltos. La inseguridad es el pan diario aquí y necesitamos vigilancia. Ya se han robado un poco de celulares, no dormimos tranquilos, no aguantamos más y estamos desesperados”, relató un residente del sector, al diario Vanguardia Liberal.

El pasado 17 de diciembre de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para Bucaramanga y su área metropolitana en la que se indicó que “los grupos armados ilegales y delincuenciales ligados al negocio del narcotráfico y las economías ilegales están amenazando la tranquilidad de los ciudadanos de Bucaramanga y su área metropolitana, al utilizar esta región para el lavado de activos y el tránsito, albergue u ocultamiento de sus integrantes”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Estas dinámicas han fortalecido la delincuencia común y organizada en la ciudad, advirtieron las autoridades.