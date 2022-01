José Jacinto López indicó que conoce el tema de las denuncias, pero que no está preocupado. Foto: Pixabay

Se conocieron nuevas denuncias de abuso sexual por parte de un entrenador de atletismo, pero esta vez en Paipa. Se trata de dos casos contra del exatleta José Jacinto López López a quien señalan de presuntamente haber acosado y abusado sexualmente a dos jóvenes.

También puede leer: Alrededor de 500 familias han salido desplazadas de Buenaventura a Cali

La primera acusación se basa en el relato de una de las víctimas a Medicina Legal, revelado por Caracol Radio, en el que una joven señala que entre los 12 y 19 años fue acosada y abusada por López. Esta denuncia se encuentra en el despacho de la fiscal 349 de la ciudad de Bogotá.

La joven, quien fue valorada por Medicina Legal cuando tenía 21 años, relató que el abuso comenzó cuando el entrenador tendría entre 40 y 42 años. “Al principio me tocaba y me acosaba, me decía que no podía estar con un niño de mi edad, que debía estar con él y que era muy bonita, lo decía cuando no había nadie”. La denunciante explicó que el abuso sucedía en la casa que el Jacinto López tenía para el entrenamiento de los jóvenes y en hoteles de Bogotá.

El entrenador la obligó a tener relaciones por primera vez con él cuando tenía 14 años, suceso que fue recurrente durante los siguientes años. “Nunca quiso usar condón. Siempre me dijo que no podía decir nada porque el equipo se iba a acabar (...) me decía que si yo decía algo o dejábamos de hacer lo que estaba haciendo, nos iba a sacar del equipo a mí y a mis compañeros”, indicó la joven. Denunció también que José Jacinto López la hacía tomar la pastilla del día después tras cada relación y que en 2015, cuando la joven tenía 16 años, quedó embarazada del entrenador.

“Me hizo abortar cuando tenía como 4 meses de embarazo (...) Durante todos esos años tuve mucho miedo, era muy retraída, y, cuando le conté a mi mamá, me sentía muy mal por lo del aborto (...) Cuando me enteré que estaba embarazada intenté suicidarme”, manifestó la joven a Medicina Legal. Además, indicó que e atrevió a contarle a su mamá en 2018 y que, desde entonces, la está apoyando en el proceso.

También puede leer: Alcalde de Bucaramanga rechaza casos de presunto abuso sexual contra atletas

Ante los hechos, el abogado de la víctima, Rodrigo Mahecha Garavito, envío una carta a la Liga de Atletismo relatando la situación. “Con lo anterior se busca informar a su despacho de los hechos y de esta manera se tomen las medidas que usted considere necesarias, para que se garantice la no repetición de estas aberrantes conductas y se inicie las labores de protección de las menores atletas que estén bajo el derrotero del referido entrenador”, dice la carta.

A este relato se une otro caso que narró el padre de otra de las víctimas ante Caracol Radio y quien describió que José Jacinto López empezó a abusar a su hija cuando ella tenía 14 años, caso que denunciaron ante la fiscalía octava de Duitama el 1 de julio de 2020. Al enterarse de la situación, ese mismo año los padres sacaron a la niña de la Fundación Corriendo-Ando, propiedad del exatleta.

“La niña quedó muy afectada. Ella ha tenido situaciones donde ha estado muy mal, incluso ha expresado querer morirse porque estuvo muy afectada (...) En este momento está alejada del atletismo, que era su vida, era su sueño, le ha afectado mucho la vida”, narró el padre de la víctima.

También puede leer: Secuestraron al secretario de Hacienda del municipio Albania, en La Guajira

En respuesta, Jacinto López emitió un comunicado en el que asegura que tiene pruebas de que hay personas que lo quieren perjudicar por no seguir los lineamientos de la Liga de Atletismo de Boyacá. Específicamente señala que el presidente de esta Liga, José Baudilio López, “ha tenido la intención dañina de perjudicarme, en razón a mis denuncias que efectuara hace dos años respecto de la omisión de formalidades en su elección, a partir de ese momento el señor López Garzón se dio la tarea de denunciar falsamente, en mi contra, conductas delictivas respecto de jóvenes que han participado de la formación deportiva”.

El entrenador añadió que, con motivo de preservar su derecho al buen nombre, se apartará de los cargos públicos que ha ejercido hasta el momento, como el de la gerencia del Centro de Alto Rendimiento de la Alcaldía de Paipa, así como denunció a José Baudilio López y a otras personas por concierto para delinquir, fraude procesal, injuria, calumnia y falsa denuncia contra persona predeterminada.