Habitantes destruyeron nuevamente el peaje de Rionegro, Santander

Una nueva situación de orden público se presentó en el peaje de Rionegro, Santander. Los habitantes del municipio fueron hasta el lugar y destruyeron unas casetas de cobro que fueron puestas para recaudar nuevamente el precio del peaje.

Este mismo lugar, que está en la vía que de Bucaramanga conduce a la costa colombiana, había sido incinerado por varias personas en medio de las protestas del paro nacional en mayo. Desde ese momento no se le estaba cobrando a los vehículos que pasaban por el peaje nacional.

Jonny Peñaloza, gerente de Idesan, la empresa encargada de este peaje, explicó que durante estos tres meses que no ha operado el lugar, “hemos estado reunidos en unas mesas de trabajo con la comunidad, las autoridades municipales e Invías, para dar una explicación de las obras que se adelantarán hacia el norte de Bucaramanga y también para escuchar a las comunidades”.

#Notired360 ⚠️En Rionegro, Santander, la comunidad inconforme destruyó un peaje por reactivación de cobro. ¿Quién controla los peajes en Colombia y en qué se invierten los recursos? ¿Qué opinas? @GobdeSantander @MinTransporteCo @InviasOficial @IvanDuque pic.twitter.com/KUvAsN1Eeg — Notired360 (@notired360) August 2, 2021

Sobre la situación que se presentó en el peaje este 2 de agosto, una de las personas que transitaba por el lugar contó que “Cuando iba para Bucaramanga a las 7:30 a.m. cobraron el peaje, y cuando ya me devolví a las 2:30 p.m. las personas que estaban allí no dejaban que los buses, ni los carros pagaran”.

También puede leer: Toque de queda para personas que no se quieren vacunar en Sucre, Sucre

El director de Idesan invitó a los habitantes de Rionegro a una mesa ubicada en la personería municipal donde recibirán los siguientes documentos: certificado de residencia emitido por la alcaldía, fotocopia de la cédula, certificado de libertad y tradición y carta solicitando un beneficio de tarifas preferenciales donde se les cobraría solo el 50%. Esto con el fin de beneficiar a la comunidad, y que se reanude el cobro en el peaje.