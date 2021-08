Toque de queda para personas que no se quieren vacunar en Sucre, Sucre

A partir de hoy, 2 de agosto, en Sucre, Sucre regirá el toque de queda para las personas que aún no se han vacunado en el municipio. La medida irá hasta el 9 de agosto, y busca incentivar a las personas a vacunarse, teniendo en cuenta que este es uno de los seis municipios del departamento que no tiene ningún tipo de restricción para hacerlo.

De los 28.000 habitantes del municipio, solo se han vacunado 10.0000. Una cifra que preocupa a la alcaldía teniendo en cuenta que cualquier persona, sin restricción de edad, puede vacunarse. Debido a esto, la alcaldesa de Sucre, Elvira Julio Mercado, decretó toque de queda durante las 24 horas del día para las personas que no se han vacunado. Los establecimientos comerciales deben exigir el carné de vacunación para poder atenderlos.

“Hicimos este decreto porque sentimos que las personas no se quieren vacunar en nuestro municipio donde solo tenemos vía acuática. Aún así hacemos el esfuerzo de llevar vacunas a los corregimientos, y nos duele cuando vamos y la gente no se quiere vacunar” dijo la mandataria.

La alcaldesa manifestó que los motivos por los cuales las personas no se quieren vacunar son porque “hay religiones que son reacias a querer vacunarse. La juventud también se niega porque les dicen que no pueden salir a tomar trago. La gente no se quiere vacunar porque dicen que por la vacuna se van a morir en dos años”.

Después de que se dio a conocer el decreto, por medio de una socialización que se hizo del mismo, han acudido a vacunarse 1.396 personas, desde el 28 hasta el 30 de julio. Esto demuestra que la iniciativa de la alcaldía ha incentivado a la población a vacunarse, ya que del 17 al 22 de julio, solo se vacunaron 719 personas.

Para quienes aplica el toque de queda, no podrán permanecer en espacios públicos, bares, ni acudir a supermercados. Con estas restricciones, la alcaldía espera que en septiembre el 100% de los habitantes estén vacunados. Quienes no quieran vacunarse deben firmar un consentimiento y además no podrán circular por el municipio. En caso de que esto no se cumpla, impondrán comparendos por el valor de un salario mínimo.