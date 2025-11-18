Habló hijo de mujer que cayó de un noveno piso en Valledupar

Imagen de referencia. El caso se registró el pasado 12 de noviembre. Foto: Jho Ender06/Wikipedia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran consternación causó en Valledupar el caso de Ana Elvira Ladrón de Guevara, de 66 años, quien el pasado miércoles 12 de noviembre cayó del noveno piso del conjunto residencial Palmetto Club, en el norte de la ciudad. Tras lo ocurrido, su hijo el médico Félix Ladrón de Guevara se refirió a lo ocurrido y le rindió un homenaje.

Lea: Familiares de colombianos presos en Venezuela bloquearon paso en zona fronteriza

En sus redes sociales, el joven recordó las enseñanzas que le dejó su madre, en especial durante los momentos más difíciles de su carrera. “Somos los dos contra el mundo, me dijiste, y así fue”. A esto se sumaron anécdotas de cómo ella hacía lo posible para darle calma y amor.

“Ahora que puedo alcanzar todo lo material suficiente para los dos, no sé cómo llegar a la casa sin que tú me preguntes cómo me fue. Quiero que sepas que no es tu culpa nada de lo que pasó, que sencillamente fue esta horrible enfermedad, madre, la que nos ganó”, añadió el joven.

Aunque no dio más detalles de los padecimientos de la mujer, sí resaltó lo orgulloso que se siente de llevar su apellido, así como de las enseñanzas que le dejó.

Le puede interesar: ¿Qué alternativas tiene el heredero que no quiere su herencia?

Sobre lo ocurrido, el coronel Hernán Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, indicó que la mujer alquiló el apartamento por cuatro días. Además, habría dejado una carta que se encunetra en manos de las autoridades.

Señales de prevención de suicidios

▪️ Hablar de querer morirse

▪️ Buscar una manera de matarse

▪️ Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

▪️ Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

▪️ Hablar de ser una carga para otras personas

▪️ Aumentar el uso del alcohol o las drogas

▪️ Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

▪️ Dormir muy poco o demasiado

▪️ Aislarse o sentirse aislado

▪️ Exhibir ira o hablar de vengarse

▪️ Exhibir extremos de temperamento

Si identifica señales en una persona, ¿qué debe hacer?

▪️ No deje sola a esa persona

▪️ Quite las armas de fuego, el alcohol, las drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio

▪️ Llame a una línea de atención de estos casos

▪️ Lleve a la persona a una sala de emergencia o pida ayuda de un profesional médico o de salud mental

Algunas líneas de atención en Colombia

▪️ Bogotá: Línea 106

Línea psicoativa: 018000112439

Línea SISVECOS (1) 3649090 Extensión: 9072

Cali y Boyacá: Línea 106

Barranquilla: 339 99 99

Medellín: 444 44 48

Antioquia: 4407649

Línea 123 Social

Línea 123 Mujer

Meta: 3125751135

Amazonas: 3125826717

Atlántico: 3309000 Extensión: 5131 (5) 3308100 - (5) 3308101