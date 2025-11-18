Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Habló hijo de mujer que cayó de un noveno piso en Valledupar

El médico Félix Ladrón de Guevara se refirió a lo que su madre Ana Elvira Ladrón de Guevara le enseñó, así como aseguró que ella sufría de una grave enfermedad.

Redacción Colombia
19 de noviembre de 2025 - 02:04 a. m.
Imagen de referencia. El caso se registró el pasado 12 de noviembre.
Imagen de referencia. El caso se registró el pasado 12 de noviembre.
Foto: Jho Ender06/Wikipedia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Gran consternación causó en Valledupar el caso de Ana Elvira Ladrón de Guevara, de 66 años, quien el pasado miércoles 12 de noviembre cayó del noveno piso del conjunto residencial Palmetto Club, en el norte de la ciudad. Tras lo ocurrido, su hijo el médico Félix Ladrón de Guevara se refirió a lo ocurrido y le rindió un homenaje.

Lea: Familiares de colombianos presos en Venezuela bloquearon paso en zona fronteriza

En sus redes sociales, el joven recordó las enseñanzas que le dejó su madre, en especial durante los momentos más difíciles de su carrera. “Somos los dos contra el mundo, me dijiste, y así fue”. A esto se sumaron anécdotas de cómo ella hacía lo posible para darle calma y amor.

“Ahora que puedo alcanzar todo lo material suficiente para los dos, no sé cómo llegar a la casa sin que tú me preguntes cómo me fue. Quiero que sepas que no es tu culpa nada de lo que pasó, que sencillamente fue esta horrible enfermedad, madre, la que nos ganó”, añadió el joven.

Aunque no dio más detalles de los padecimientos de la mujer, sí resaltó lo orgulloso que se siente de llevar su apellido, así como de las enseñanzas que le dejó.

Le puede interesar: ¿Qué alternativas tiene el heredero que no quiere su herencia?

Sobre lo ocurrido, el coronel Hernán Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, indicó que la mujer alquiló el apartamento por cuatro días. Además, habría dejado una carta que se encunetra en manos de las autoridades.

Señales de prevención de suicidios

▪️ Hablar de querer morirse

▪️ Buscar una manera de matarse

▪️ Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

▪️ Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

▪️ Hablar de ser una carga para otras personas

▪️ Aumentar el uso del alcohol o las drogas

▪️ Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

▪️ Dormir muy poco o demasiado

▪️ Aislarse o sentirse aislado

▪️ Exhibir ira o hablar de vengarse

▪️ Exhibir extremos de temperamento

Si identifica señales en una persona, ¿qué debe hacer?

▪️ No deje sola a esa persona

▪️ Quite las armas de fuego, el alcohol, las drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio

▪️ Llame a una línea de atención de estos casos

▪️ Lleve a la persona a una sala de emergencia o pida ayuda de un profesional médico o de salud mental

Algunas líneas de atención en Colombia

▪️ Bogotá: Línea 106

Línea psicoativa: 018000112439

Línea SISVECOS (1) 3649090 Extensión: 9072

  • Cali y Boyacá: Línea 106
  • Barranquilla: 339 99 99
  • Medellín: 444 44 48
  • Antioquia: 4407649
  • Línea 123 Social
  • Línea 123 Mujer
  • Meta: 3125751135
  • Amazonas: 3125826717
  • Atlántico: 3309000 Extensión: 5131 (5) 3308100 - (5) 3308101

Para conocer los otros departamentos haga clic aquí.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

hijo

mujer

cayó

edificio

Valledupar

despedida

Ana Elvira Ladrón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.