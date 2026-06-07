Hallan cuerpo de mujer que cayó al río Nechí en Yarumal, tras más de tres días de búsqueda

Las fuertes lluvias y las complejas condiciones geográficas de la zona dificultaron las labores que culminaron con el hallazgo del cuerpo de la mujer. Foto: Alcaldía de Nechí

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Las autoridades de Yarumal confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Sandra Yanet Gutiérrez Calle, de 49 años, quien era buscada desde el pasado 2 de junio, tras caer al río Nechí en zona rural de este municipio del norte de Antioquia. El cuerpo fue localizado por el cuerpo de Bomberos, poniendo fin a una búsqueda que se prolongó durante casi cuatro días.

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De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo fue encontrado hacia el mediodía en inmediaciones de la parcelación Manantiales, aproximadamente a seis kilómetros del sitio donde ocurrieron los hechos.

Tras el hallazgo, las autoridades adelantaron los procedimientos judiciales correspondientes y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para los exámenes forenses que permitan establecer plenamente las circunstancias de lo sucedido.

De acuerdo con versiones conocidas durante la investigación, Sandra Yanet habría sostenido una discusión con su pareja sentimental minutos antes del hecho. Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que cayó a las aguas del río Nechí, lo que motivó el despliegue de las labores de búsqueda por parte de los organismos de socorro.

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Búsqueda en medio de lluvias

Las labores de búsqueda estuvieron a cargo del cuerpo de Bomberos, con apoyo de familiares y organismos de emergencia que realizaron sobrevuelos con drones, inspecciones terrestres y recorridos por distintos puntos de la ribera del río Nechí.

Sin embargo, las fuertes lluvias y las complejas condiciones geográficas dificultaron las operaciones. Según las autoridades, uno de los sectores más críticos fue una formación rocosa conocida como Puente Piedras, donde el río atraviesa cavernas naturales de difícil acceso.

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La desaparición de la mujer había generado una amplia movilización en la zona, luego de que las autoridades solicitaron apoyo a las comunidades ubicadas aguas abajo del afluente para reportar cualquier información que ayudara a su localización.