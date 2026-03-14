Hallan el cuerpo de una menor en una vivienda de Sahagún, Córdoba; autoridades investigan

Foto de referencia./ Actualmente, se busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la adolescente en Sahagún. Foto: EFE - Nina Osorio

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El cuerpo de la menor identificada como Victoria Luz Morelo Romero, de 14 años, fue encontrado en una vivienda ubicada en el sector conocido como La Ye (Tres Esquinas) en Sahagún, Córdoba. En lo que va de este año, este sería el tercer caso de una mujer asesinada en el municipio y el cuarto en el departamento.

Aunque el hallazgo se produjo el pasado 11 de marzo, en ese momento las autoridades indicaron que no existían reportes de personas desaparecidas en el sector, por lo que era necesario adelantar labores para establecer la identidad de la víctima. “De manera preliminar, se presume que corresponde a una persona de género femenino por su vestimenta”, señalaron.

No obstante, recientemente se confirmó que correspondía a la adolescente. Según los informes, la menor estaba radicada en Montería, la capital de Córdoba, a una distancia de alrededor de 74 kilómetros de donde fue encontrada.

La investigación en curso

Por un lado, las versiones indican que la vivienda había sido ocupada temporalmente por un grupo de hombres y que, tras entregar el inmueble el 11 de marzo, el propietario percibió olores extraños durante las labores de limpieza, motivo por el cual avisó a la Policía Nacional.

Por otra parte, versiones señalan que los vecinos del sector también reportaron movimientos atípicos al interior del inmueble. Los uniformados se trasladaron al sitio para inspeccionarlo y, durante el operativo, que estuvo acompañado de la Fiscalía General de la Nación, fue encontrado el cuerpo de la adolescente, ya en avanzado estado de descomposición, enterrado al interior de la casa.

La víctima fue trasladada a la sede de Medicina Legal, la Unidad Básica Montería, el 12 de marzo, y aún continúan los análisis forenses correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte y el tiempo exacto que llevaba fallecida.

Por ahora, se realizan diligencias de recolección de evidencias y entrevistas a quienes podrían tener información o cualquier registro sobre lo ocurrido. Además, se analizarán las cámaras de seguridad aledañas a la zona con el fin de identificar posibles movimientos que ayuden a esclarecer los hechos previos.

Se mantiene en reserva información clave del caso para que la investigación continúe su curso sin interferencias, incluyendo posibles pistas y nombres de implicados.