‘Influencer’ que rifaba carros fue capturado en Necoclí; incautaron armas y efectivo

Javier Arias, conocido como Javier Arias Stunt fue capturado en Necoclí, en el operativo las autoridades incautaron armas de fuego, cartuchos y dinero en efectivo. Foto: Redes

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Un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía y unidades del Ejército permitió la captura en flagrancia de Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, en zona rural del municipio de Necoclí, Antioquia, en la subregión de Urabá.

De acuerdo con las autoridades, en el marco de un registro y allanamiento realizado en una vivienda del corregimiento El Totumo, hallaron un arsenal compuesto por varias armas de fuego (incluyendo pistolas, escopetas calibre 12 y una carabina calibre 22), junto con munición de distintos tipos (sumando 1.926 cartuchos) y un monto en efectivo de 208 millones de pesos en billetes de alta denominación. Sobre este último, no había registros que justificaran su procedencia.

Además, “se incautaron equipos tecnológicos que al parecer contienen información de vital importancia para futuras investigaciones contra delitos transnacionales”, indicó la Policía en un comunicado oficial sobre el operativo. El influencer fue dejado a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas.

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El influencer de las rifas millonarias

Javier Arias se había hecho conocido en redes sociales por promocionar rifas de vehículos, motocicletas, viviendas y grandes sumas de dinero, dinámicas que difundía a través de plataformas digitales y que le permitieron reunir miles de seguidores.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió en 2024, cuando fue visto recorriendo las calles del Urabá antioqueño en un Tesla Cybertruck, un vehículo eléctrico poco común en Colombia y cuyo valor ronda entre los COP 900 y 1000 millones. Las imágenes del vehículo circularon ampliamente en redes sociales y generaron curiosidad entre habitantes de la región, pues la presencia de un automóvil de ese estilo es algo poco usual.

Las actividades del creador de contenido ya habían despertado la atención de las autoridades. La entidad reguladora Coljuegos, encargada de vigilar los juegos de suerte y azar del país, había abierto procesos administrativos para verificar la legalidad de las rifas que el influencer promocionaba a través de sus redes sociales.

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Según informó la entidad en su momento “tiene dos procesos administrativos sancionatorios por presunta operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. El primero se aperturó el 11 de junio contra la empresa ACJ Revolution y Javier Arias como persona natural, y el segundo el 30 de agosto de 2024 contra la empresa Javier Arias S.A.S y el propio Arias”.

Coljuegos explicó que “ambos procesos se encuentran en etapa preliminar mientras se determina los presuntos responsables de la operación de juegos de suerte y azar sin autorización”.

La investigación continúa

Tras su captura en Necoclí, Javier Arias fue dejado a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen del armamento, la munición y los COP 208 millones en efectivo hallados durante el operativo. Las autoridades también analizar los equipos tecnológicos incautados que podrían contener información relevante para ampliar las líneas de investigación.

Los investigadores buscan ahora determinar si los elementos hallados en el inmueble guardan relación con otras actividades ilícitas en la región del Urabá antioqueño.