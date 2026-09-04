Hallan muerto a Pablo Carrizo, argentino desaparecido en Medellín: esto se sabe del caso

El argentino fue embajador de la World Class Competition en Colombia y trabajó en distintos países de América Latina y Europa.

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La búsqueda de Pablo Emilio Carrizo Hyrc, el mixólogo argentino reportado como desaparecido en Medellín desde el pasado 18 de agosto, terminó con un desenlace fatal. Su cuerpo fue encontrado en el departamento de Córdoba, y de manera preliminar, las autoridades investigan si murió en un accidente de tránsito mientras se desplazaba hacia Cartagena.

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Carrizo, quien tenía vínculos profesionales con Colombia y trabajaba como consultor gastronómico, había salido de un hotel en el sector de El Poblado, en Medellín, donde adelantaba un trabajo para un restaurante. Desde entonces, sus familiares y amigos habían intentado establecer su paradero y acudieron a las autoridades para activar la búsqueda.

El hallazgo se produjo en Córdoba

Según la información conocida hasta ahora, el cuerpo del argentino fue encontrado en el tramo que comunica los municipios de Buenavista y La Apartada, en Córdoba, en inmediaciones del sector conocido como Camu.

La hipótesis que manejan inicialmente las autoridades apunta a un posible siniestro vial. Los primeros reportes señalan que Carrizo habría sufrido politraumatismos en el cráneo luego de que el vehículo en el que se movilizaba chocara contra un árbol. Sin embargo, las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación. Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el accidente y si hubo alguna falla mecánica en el vehículo.

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La información entregada indica que Carrizo habría salido de Medellín con destino a Cartagena, ciudad donde viven su hija y su exesposa. Su desaparición fue reportada después de que sus allegados perdieran comunicación con él.

Una trayectoria ligada a la coctelería

Carrizo era reconocido en el sector de la gastronomía y la coctelería. Se formó en coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina, y era licenciado en Administración de Empresas Hoteleras de la Universidad de Morón, en Buenos Aires.

A lo largo de su carrera trabajó en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela. En Colombia estuvo vinculado durante años a la World Class Competition, competencia internacional de coctelería, y desarrolló diferentes proyectos relacionados con el sector gastronómico y hotelero.

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La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de su muerte. La identidad de la persona fallecida ya fue confirmada por las autoridades, mientras sus familiares reciben acompañamiento tras el desenlace de la búsqueda.