Niña de 6 años habría sido víctima de abuso sexual por tres hombres en Barbosa, Santander

Fueron capturados en operativos realizados en el barrio Gaitán y la vereda La Palma, en Santander. Foto: EFE - Nina Osorio

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Una niña de seis años habría sido víctima de violencia sexual por parte de tres hombres de su entorno cercano en Barbosa, Santander, según la investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía. Los señalados, de 29, 46 y 65 años fueron capturados y enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

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El caso se conoció después de que la menor de edad fuera llevada al Hospital San Bernardo de Barbosa para una valoración médica. Durante la atención, los profesionales de salud encontraron indicios que llevaron a activar la ruta de atención y poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

La investigación comenzó en un hospital

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la alerta se produjo el 13 de agosto, cuando la niña ingresó al centro asistencial. A partir de ese momento, investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia, junto con el CTI de la Fiscalía, adelantaron labores de policía judicial y recolección de elementos materiales probatorios.

La investigación estableció que los tres hombres señalados harían parte del círculo familiar de la niña; serían la pareja de su abuela, la pareja de su madre y la pareja de una de sus tías.

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Según la Fiscalía, los hechos investigados se habrían presentado de manera reiterada entre 2025 y agosto de 2026, en la vereda La Palma Baja. La investigación también señala que la menor de edad habría sido diagnosticada con dos enfermedades de transmisión sexual.

Tres capturas en Barbosa

Luego de las labores investigativas, un juez emitió tres órdenes de captura. Los operativos se realizaron de manera simultánea en el barrio Gaitán y la vereda La Palma, donde fueron ubicados los señalados. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Puente Nacional y posteriormente fueron presentados ante un juez de control de garantías.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó delitos relacionados con acceso carnal violento agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acto sexual violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años. De acuerdo con la información presentada, ninguno de los procesados aceptó los cargos.

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El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso a los tres hombres medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa la investigación. Las autoridades seguirán recopilando elementos para establecer las circunstancias de los hechos y determinar la responsabilidad individual de cada procesado.