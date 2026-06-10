Hallan sin vida a joven de Soledad que desapareció en playas de Salgar, Atlántico

Organismos de socorro, salvavidas y unidades de la Armada participaron en la búsqueda del joven desaparecido desde la tarde del lunes en las playas de Salgar. Foto: Alcaldía de Puerto Colombia

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La búsqueda de Emanuel Gastelbondo Sánchez terminó de manera trágica este martes, cuando organismos de rescate hallaron su cuerpo sin vida en el sector de Chirivito, en jurisdicción del corregimiento de Salgar, en Puerto Colombia, Atlántico.

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El joven de 19 años, residente del municipio de Soledad, había sido reportado como desaparecido desde la tarde del lunes festivo luego de ingresar al mar junto a varios amigos en Playa Modelo y ser arrastrado por una fuerte corriente.

Más de un día de búsqueda en el mar

Tras conocerse la emergencia, salvavidas, rescatistas de Puerto Colombia, unidades de la Armada Nacional y otros organismos de socorro desplegaron un operativo de búsqueda por mar y tierra para intentar ubicar al joven.

Según la información entregada por las autoridades, “apareció un cuerpo florando en esa misma zona, el cual fue sacado por los salvavidas y correspondía a Emanuel Gastelbondo. Fue identificado por la familia y posteriormente quedó a disposición de las autoridades para los procedimientos correspondientes”, indicó Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia.

Autoridades reiteran medidas de precaución

El caso de Emanuel se suma a otros incidentes registrados en playas del Atlántico durante los últimos meses, por lo que las autoridades insisten en que los bañistas verifiquen las condiciones del mar antes de ingresar al agua y permanezcan únicamente en zonas vigiladas por personal de rescate.

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El funcionario también pidió extremar las medidas de precaución durante la temporada vacacional y los fines de semana con alta afluencia de visitantes, “acaten las recomendaciones de los salvavidas, eviten ingresar al mar en estado de embriaguez y respeten los horarios establecidos para evitar emergencias”.