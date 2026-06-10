¿Va a comprar o vender una casa? Así obtiene el Certificado de Tradición y Libertad

El certificado de Tradición y Libertad permite conocer el historial jurídico de un inmueble, incluidos propietarios, hipotecas, embargos y otras limitaciones legales. Foto: Superintendencia de Notariado y Registro

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Antes de cerrar un negocio inmobiliario o iniciar trámites relacionados con una vivienda, apartamentos, lote o local comercial, es fundamental consultar el Certificado de Tradición y Libertad. Este documento contiene el historial jurídico del inmueble y permite conocer quién es su propietario, así como posibles limitaciones legales que puedan afectar una negociación.

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El certificado es expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y puede solicitarse desde cualquier lugar del país a través de internet, sin necesidad de acudir a una oficina física.

¿Qué información contiene el certificado?

El Certificado de Tradición y Libertad reúne la información jurídica de un inmueble desde el momento que fue registrado ante las autoridades.

Entre los datos que pueden consultarse se encuentran los propietarios actuales y anteriores, compraventas realizadas, hipotecas vigentes, embargos, afectaciones a vivienda familiar, patrimonio de familia, servidumbres y otras anotaciones que puedan tener implicaciones legales.

Por esta razón, suele ser un requisito indispensable para procesos de compra y venta de inmuebles, solicitudes de créditos hipotecarios, sucesiones, trámites notariales y verificaciones patrimoniales.

Paso a paso para solicitarlo por internet

1.Tenga a la mano la matrícula inmobiliaria. Este es el código único que identifica cada predio en Colombia. Generalmente aparece en la escritura pública o en el recibo del impuesto predial.

2.Ingrese al portal de la Superintendencia de Notariado y registro. Desde el sitio web oficial podrá acceder a la opción para solicitar el Certificado de Tradición y Libertad de manera digital.

3.Digite los datos del inmueble. Ingrese el número de matrícula inmobiliaria y verifique que la información básica del predio coincida con la propiedad que desea consultar.

4.Realice el pago del trámite. El sistema le permitirá efectuar el pago a través de los canales electrónicos habilitados. La expedición tiene un costo en formato digital de COP 23.000 y la versión física COP 24.300.

5.Descargue el certificado. Una vez aprobado el pago, podrá descargar el documento en formato PDF. Además, recibirá una copia en el correo electrónico registrado durante el proceso.

¿Cuándo y cómo debe hacerse el trámite de manera presencial?

Aunque la mayoría de los certificados pueden solicitarse por internet, existen casos en lo que es necesario acudir a una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP). Esto ocurre, cuando el inmueble no aparece en las bases de datos digitales, la matricula inmobiliaria presenta inconsistencias o se trata de predios antiguos que aún no han sido completamente digitalizados.

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También es posible solicitar el documento de manera presencial en cualquiera de las oficinas habilitadas por la Superintendencia de Notariado y Registro. En estos casos, el ciudadano deberá suministrar la información del inmueble, realizar el pago correspondiente y esperar la expedición del certificado físico.

¿Qué debe revisar antes de comprar un inmueble?

Expertos recomiendan verificar especialmente las anotaciones más recientes del certificado, allí se encuentra la información jurídica vigente del predio.

Además, es importante confirmar que quien aparece como propietario sea la persona que ofrece el inmueble, así como revisar si existe hipotecas, embargos o restricciones que puedan afectar la venta.

También se aconseja verificar posibles afectaciones a vivienda familiar o patrimonio de familia, ya que estos mecanismos pueden requerir trámites adicionales antes de concretar una negociación.

¿Se puede solicitar el certificado de cualquier inmueble?

Sí. El Certificado de Tradición y Libertad es un documento público, por lo que cualquier persona puede solicitarlo siempre que conozca el número de matrícula inmobiliaria del predio.

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Sin embargo, la recomendación es verificar que el documento haya sido expedido recientemente, ya que entidades financieras, notarías y otros organismos suelen exigir certificados con una antigüedad máxima de 30 días para garantizar que la información esté actualizada.