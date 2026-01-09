Hallaron muerto a niño de 6 años que había desaparecido en el río Magdalena

Imagen de referencia. Tres personas han desaparecido en el río Magdalena en los últimos días. Foto: ANI

En el sector de Río Nuevo, en el municipio de Barranco de Loba, autoridades y pescadores de la zona encontraron el cuerpo de Zabdiel Martínez Ramos, el niño de seis años que había sido reportado como desaparecido en El Peñón.

La desaparición se reportó desde la noche del pasado lunes 5 de enero, en el corregimiento del Peñoncito, luego de que el niño entró al río Magdalena. Lo que le ocurrió aún es materia de investigación de las autoridades.

De acuerdo con la familia, el niño habría ido al río a darse un baño, pero no lo encontraron. Solo hallaron en la orilla su ropa y sus zapatos, por lo que las autoridades de socorro centraron la búsqueda en el afluente.

Además del cuerpo de socorro, pescadores y habitantes del municipio se sumaron a la búsqueda con canoas y lanchas, lo que agradeció la familia a pesar del doloroso momento.

El hallazgo del cuerpo se hizo dos días después, varios kilómetros más abajo de donde se presume que pudo haber ingresado, por pescadores que vieron el cuerpo flotando durante su faena de pesca en la mañana.

Hay alerta en la región por el número de casos de muerte por inmersión dentro del río Magdalena. Además de la desaparición del niño de seis años, se registró, el pasado 5 de enero, la pérdida de Yeider Ramírez Arrieta, de 18 años en Magangué.

De acuerdo con testigos, el joven ingresó al río, pero no volvió a salir, por lo que temen que haya sufrido un ataque de epilepsia. Su búsqueda se articula con la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, Infantería de Marina y la Policía Nacional.

Finalmente, el pasado 6 de enero, en el muelle de Magangué fue encontrado muerto José Armando Acosta de Hoyos, de 26 años, quien desapareció luego de entrar al río Magdalena en el corregimiento de Henequén. Sus allegados señalaron que se ahogó, luego de que le dio un calambre mientras estaba dentro del agua.