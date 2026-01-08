Vuelven a su hábitat una perezosa y su cría luego de ser hallados perdidos en carretera

La perezosa de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y su cría Foto: CAR Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR realizó con éxito la liberación de una perezosa de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y su cría, luego de un proceso de valoración y atención profesional que permitió garantizar su retorno seguro a la vida silvestre.

Lea más: Adultos mayores fueron víctimas de fleteo en Suba: todo quedó grabado

El caso ocurrió luego de que los animales fueran encontrados por carabineros de la Policía en una vía pública que conduce a zona rural del municipio de Villagómez, Cundinamarca y entregados a la Corporación. Al momento del rescate, la madre presentaba una laceración en la parte frontal de la cabeza y ambos especímenes evidenciaban signos de deshidratación.

Una vez en custodia de la autoridad ambiental, el equipo técnico realizó la evaluación clínica durante 3 días, llevando a cabo la limpieza y desinfección de la herida, así como la hidratación vía oral de la madre y la cría. “Tras responder de manera positiva al tratamiento y confirmar su adecuado estado de salud, se buscó un hábitat adecuado para proceder con su liberación”, detalló la CAR.

La perezosa y su cría fueron liberadas en un área con alta cobertura forestal, correspondiente a un bosque húmedo tropical ubicado entre veredas del municipio de Pacho, un entorno que cuenta con diversidad de especies vegetales nativas que garantizan condiciones óptimas para su alimentación y supervivencia.

Le puede interesar: ¿Los ha visto? Buscan a responsables de linchar hasta la muerte a un conductor en El Tintal

La CAR reiteró que la fauna silvestre es patrimonio natural de la Nación y recordó a la ciudadanía la importancia de reportar oportunamente a las autoridades ambientales cualquier hallazgo de animales silvestres en riesgo, evitando su manipulación, tenencia o traslado indebido.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.